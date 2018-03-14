民進黨徵召首波原住民議員 盼在部落服務

民進黨秘書長洪耀福（右3）14日公布2018年直轄市原住民議員首波徵召名單，包括桃園市第13選區平地原住民市議員參選人林志強（左）、高雄市第12選區平地原住民市議員參選人俄鄧．殷艾（左2）、台中市第17選區山地原住民市議員參選人邱孟玲（左3）、新北市第12選區山地原住民市議員參選人寶杜．巴燕（右2）與台南市第12選區平地原住民市議員參選人李美素（右）。中央社記者郭日曉攝 107年3月14日

（中央社記者呂欣憓台北14日電）民進黨中執會今天通過徵召首波2018年原住民直轄市議員參選人，民進黨秘書長洪耀福說，民進黨政府是最支持原住民的政府，民進黨必須在原住民選區有更多公職在部落服務。



洪耀福表示，總統蔡英文是台灣有史以來最照顧原住民的總統，民進黨政府是最支持原住民的政府，過去幾年推動非常多改革，不論是代表中華民國政府向原住民道歉、轉型正義、土地、以及未來長照的推動以及部落建設，上述總總作為，民進黨都可以很驕傲的說：「我們是有史以來最照顧原住民的政府。」



洪耀福今天偕同立委陳瑩、立委Kolas Yotaka在中執會後舉行原民心動力記者會，公布2018直轄市原住民議員首波徵召提名名單。



名單包括現任的桃園縣議員林志強、高雄市議員俄鄧‧殷艾（Eteng‧Ingay）競選連任，並在新北市第12選區提名泰雅族人寶杜‧巴燕(Bawtu‧Payen)、在台中市第17選區提布農族人邱孟玲、在台南市第12選區提名卑南族人李美素參選。



洪耀福將象徵族人重要標誌的信物，致贈給5位參選人，期許他們代表民進黨贏得勝選。



洪耀福表示，民進黨必須在原住民選區有更多公職，代表黨在部落服務、經營扎根，民進樂見並期待有更多優秀的同志投入選戰。



他說，也許過去原住民對民進黨存有刻板印象及不瞭解的地方，這一點民進黨必須加強溝通，對部落族人最好的說明媒介就是公職。



洪耀福表示，今天第一波提名5位優秀人選出征，後續還會有第二波、第三波提名；除了六都議員之外，未來在縣市議員、鄉鎮區長、村里長，都會積極尋覓優秀人選投入選戰，中央黨部會盡力提供協助。（編輯：李淑華）1070314