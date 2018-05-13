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祝福母親節 梅健華臉書秀祖母照片

發稿時間：2018/05/13 09:20

最新更新：2018/05/13 09:33

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zoom in 美國在台協會處長梅健華日前在臉書上傳兒時與已故祖母的合照，祝福大家母親節快樂。（圖取自美國在台協會AIT臉書www.facebook.com/AIT.Social.Media/）美國在台協會處長梅健華日前在臉書上傳兒時與已故祖母的合照，祝福大家母親節快樂。（圖取自美國在台協會AIT臉書www.facebook.com/AIT.Social.Media/）

（中央社記者顧荃台北13日電）今天是母親節，美國在台協會（AIT）處長梅健華日前在臉書上傳兒時與已故祖母的合照，祝福大家母親節快樂。他打趣說，照片中祖母笑得開心，是因為自己當天難得聽話。

梅健華日前在臉書發文表示，星期日是母親節，應該用這個機會向媽媽致敬，「感謝她們當我們的媽媽」，他和太太陳舲舲都認為他們的母親是全天下最棒的。

梅健華表示，去年他貼出「老媽的照片」，今年則想給大家看看他奶奶的照片。他奶奶在照片中笑得特別開心，大概是因為他那天難得乖乖聽話，雖然奶奶已經去世，但留給了他一輩子的溫暖鼓勵。「祝大家母親節快樂！」

陳舲舲說，在台灣的這三年當中，有件最棒的事就是跟他們的媽媽一起到處遊歷。他們跟梅健華的媽媽四處品嚐台灣美食，跟她媽媽一起穿旗袍，他們還一起走訪了很多好玩的地方，例如士林夜市和九份。兩位媽媽在他們的人生中有特殊地位，「祝全天下最棒的兩位媽媽母親節快樂！」。（編輯：黃國倫）1070513

星期天就是母親節了！我們應該用這個機會向媽媽致敬，感謝她們當我們的媽媽。我和Kathy都認為我們的母親是全天下最棒的。去年我貼出我老媽的照片，今年我想給各位看看我和奶奶的照片。照片中奶奶笑得特別開心，我想是因為我那天難得乖乖聽話。雖然她已經...

美國在台協會 AIT 發佈於 2018年5月11日

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