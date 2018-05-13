肯定世大運表現 蘇貞昌：不要對選手不敬

前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國大陸放水，引發爭議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右2）13日出席「新北市晨陽愛心協會第六屆第一次會員大會」，會後受訪表示，台灣的選手在世大運表現非常精采，應該肯定，不要對他們不敬。中央社記者林長順攝 107年5月13日

（中央社記者林長順新北13日電）前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國大陸放水，引發爭議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，台灣的選手在世大運表現非常精采，應該肯定，不要對他們不敬。



蘇貞昌中午到樹林區出席「新北市晨陽愛心協會第六屆第一次會員大會」，會後接受媒體訪問時，做上述表示。



曾是橄欖球選手的蘇貞昌指出，自己是運動選手，知道選手要有好表現很不簡單，選手們在主場世大運表現非常精采，應該要給予肯定，不要對他們不敬。他鼓勵大家要長期關心運動員，平常也要多給他們支持打氣。



蘇貞昌說，他未來當新北市市長，會以自己愛運動的精神，讓新北的體育更好，希望讓台灣的體育選手更能得到肯定和尊敬。



對於年底台北市長選舉，民進黨要自提人選還是要禮讓現任台北市長柯文哲，蘇貞昌表示，尊重黨中央的安排，相信會有智慧的決定，黨的決定，他全力支持。



媒體詢問母親節怎麼過，蘇貞昌說，他的媽媽兩年前過世，母親節讓他很感傷，一早把和媽媽的合照、相框擦一擦；另外，他感謝三個女兒的媽媽，把孩子教得很好，所以他今天幫女兒、立委蘇巧慧跑行程，讓女兒陪媽媽。（編輯：施燕飛/陳怡璇）1070513