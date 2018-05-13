/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 母親節 安溥 中華電信 油價
> rss

肯定世大運表現 蘇貞昌：不要對選手不敬

發稿時間：2018/05/13 14:56

最新更新：2018/05/13 15:37

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國大陸放水，引發爭議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右2）13日出席「新北市晨陽愛心協會第六屆第一次會員大會」，會後受訪表示，台灣的選手在世大運表現非常精采，應該肯定，不要對他們不敬。中央社記者林長順攝　107年5月13日前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國大陸放水，引發爭議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右2）13日出席「新北市晨陽愛心協會第六屆第一次會員大會」，會後受訪表示，台灣的選手在世大運表現非常精采，應該肯定，不要對他們不敬。中央社記者林長順攝　107年5月13日

（中央社記者林長順新北13日電）前副總統呂秀蓮日前說世大運台灣選手表現好是因中國大陸放水，引發爭議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，台灣的選手在世大運表現非常精采，應該肯定，不要對他們不敬。

蘇貞昌中午到樹林區出席「新北市晨陽愛心協會第六屆第一次會員大會」，會後接受媒體訪問時，做上述表示。

曾是橄欖球選手的蘇貞昌指出，自己是運動選手，知道選手要有好表現很不簡單，選手們在主場世大運表現非常精采，應該要給予肯定，不要對他們不敬。他鼓勵大家要長期關心運動員，平常也要多給他們支持打氣。

蘇貞昌說，他未來當新北市市長，會以自己愛運動的精神，讓新北的體育更好，希望讓台灣的體育選手更能得到肯定和尊敬。

對於年底台北市長選舉，民進黨要自提人選還是要禮讓現任台北市長柯文哲，蘇貞昌表示，尊重黨中央的安排，相信會有智慧的決定，黨的決定，他全力支持。

媒體詢問母親節怎麼過，蘇貞昌說，他的媽媽兩年前過世，母親節讓他很感傷，一早把和媽媽的合照、相框擦一擦；另外，他感謝三個女兒的媽媽，把孩子教得很好，所以他今天幫女兒、立委蘇巧慧跑行程，讓女兒陪媽媽。（編輯：施燕飛/陳怡璇）1070513

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP