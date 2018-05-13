募不到兵 專家：重質不重量「實編比缺編」有戰力

（中央社記者游凱翔台北13日電）總統蔡英文日前對高中生喊話「先進軍隊做幾年也不錯」，軍事專家認為，募兵如此困難，政府應思考下調國軍所需總員額，讓軍隊質大於量，「實編總比缺編」有戰力。



蔡總統12日與高中生座談時表示，高中畢業後「不要急著上大學....先進入軍隊做幾年也是不錯」，她還舉以色列為例，高中畢業後一律先進入軍隊學習，念大學時，人生更成熟，大學教育更有用。



中華戰略學會研究員、前中權軍艦艦長張競指出，三軍統帥（蔡總統）親上火線招兵買馬，顯示國軍募兵相當艱難，這是攸關國家安全的嚴肅議題，不容輕忽。



張競說，兵役體制是軍隊與社會同步脈動的「臍帶」，因此兵役體制必須符合社會條件與戰略環境；但募兵制施行以來，投身軍旅者，絕大多數來自特定收入階層家庭與弱勢族群，導致軍隊所應具備的社會代表性嚴重失衡，可能造成軍隊與社會、甚至是與國家嚴重疏離感。



「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文說，受到少子化影響，國軍募兵面臨嚴峻考驗，而且可能愈來愈困難，政府有必要思考將國軍所需總員額下調，以提高軍隊素質，讓國軍「質大於量」，既能應少子化，同時「實編也比缺編」有戰力。



國防部募兵聲聲難，為達成募兵目標，基層官兵紛紛使出渾身解數，例如空軍防空暨飛彈指揮部營級官兵日前在淡水老街發放傳單、擺攤子，還有正妹軍士官大打「美女牌」招徠人氣等，這些募兵招數雖然「吸睛」卻也引發爭議，國防部目前已嚴禁官兵在街頭宣傳、擺攤或在網路投放輕佻文宣等作法，以免影響軍人形象。（編輯：陸倩瑤）1070513