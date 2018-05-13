母親節 宋楚瑜粉絲專頁發文懷念母親與妻子

親民黨主席宋楚瑜母親節在臉書粉絲專頁發文懷念已故的母親和妻子。（圖取自宋楚瑜臉書www.facebook.com）
（中央社記者范正祥台北13日電）今天是母親節，親民黨主席宋楚瑜在臉書粉絲專頁發文懷念已故的母親和妻子。宋楚瑜說，「如今，媽媽和萬水都不在我們身邊了，相信她們已在天上相遇，繼續未完的婆媳緣。」
宋楚瑜母親宋胡窕容是在2017年11月28日安然仙逝，享耆壽100歲。事母至孝、百般不捨的的宋楚瑜今天以「誰言寸草心．報得三春暉」為題抒發感懷，「今天是媽媽離開後，我第一次過沒有母親的節日……特別的難過、特別的懷念。」
宋楚瑜指出，記憶中的媽媽，總是認真的「相夫教子」，她是父親的賢內助，更是始終守護孩子的好媽媽，省吃儉用，從不求自己的享受。她對孩子們唯一的要求就是「要規規矩矩的做人」。
憶及母子之情，宋楚瑜表示，他成長在戰亂的年代，但媽媽仍然細心地把他求學過程的成績單、筆記本，甚至連他年少時的「情書」都完整地保留著。
宋楚瑜指出，他從政後，媽媽仍然維持樸實的生活習慣，即便過80、90大壽也不鋪張。媽媽知道他忙於公務，從不抱怨，每一次只要跟孩子、媳婦以及孫子、孫女一起吃個晚飯，就開心滿足。
說到這裡，宋楚瑜也思念2012年7月27日病逝的妻子陳萬水，「我也要再度感謝我的好老婆—萬水」，總是貼心地安排家人聚會慶祝媽媽生日、訂餐廳、選擇媽媽最愛吃的菜。婆媳間的和諧，讓忙於公務的他，更無後顧之憂，真的很謝謝她。
宋楚瑜表示，「如今，媽媽和萬水都不在我們身邊了，相信她們已在天上相遇，繼續未完的婆媳緣。」在這個感恩的節日，祝福全天下的媽媽快樂過節。
宋楚瑜呼籲大家多關懷老人家們，不是只有在節日時才陪媽媽吃頓飯，離家念書、工作時，也別忘了時時打個電話關懷家中長輩。「老吾老以及人之老」，社會也必須更重視長照的完備，讓所有的長輩可以受到良好的照顧，也感受到溫情。（編輯：蘇志宗）1070513