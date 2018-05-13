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內政部多管齊下 助都更與危老重建

發稿時間：2018/05/13 17:17

最新更新：2018/05/13 17:17

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（中央社記者謝佳珍台北13日電）內政部今天表示，除危老條例鬆綁商業銀行放款比率限制外，內政部規劃成立國家住宅及都市更新中心，並配合台灣金融聯合都更服務公司，讓民眾與業者放心投入都更及危老重建。

立法院院會11日三讀修正通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」部分條文，為協助危老建物所有權人資金融通，得不受銀行法放款融資比率「不得超過30%」限制，讓申請民眾能真正得到銀行融資協助。

內政部下午發布新聞稿指出，去年11月起各地方政府陸續開始受理民眾申請重建計畫，迄今總共23件，有11件完成核定，民間投入的積極程度與信心增溫中。

內政部說，危老重建與都更都需要金融體系積極參與，才能提供更完善的推動體系，除危老條例鬆綁銀行法第72條之2商業銀行放款比率限制外，內政部已規劃8月成立「國家住宅及都市更新中心」，配合公股銀行已經成立的「台灣金融聯合都更服務公司」，再搭配金融機構的深度參與，建構具公信力、專業性與強大能量的支援系統，讓民眾與業者放心投入都更及危老重建。

此外，內政部表示，都市更新條例修法是都更三法的最後一塊拼圖，修正重點包括將容積獎勵標準明確化並簡化程序，以及透過連結都市計畫、有爭議辦聽證、強化都更審議及建立協商機制，讓所有都更過程公開透明；修正草案可望在立法院這個會期完成三讀。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。（編輯：蘇志宗）1070513

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