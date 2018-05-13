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官兵小故事襯托媽媽的偉大 軍媒影片讚母親節[影]

發稿時間：2018/05/13 17:44

最新更新：2018/05/13 17:58

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（中央社記者游凱翔台北13日電）今天是母親節，海軍少尉蘇于婷回憶，小時候陪母親做回收，卻遭民眾嫌髒，母親挺身捍衛，並斥責民眾：「髒的不是手，是妳的心。」從此她告訴自己，長大後一定要挺身保護家人。

今天是母親節，軍聞媒體青年日報特別製作「我的母親不平凡」影片，透過陸軍、海軍、空軍、特戰等4個不同官兵的小故事，發揚母親的偉大。

母親從事環保回收、於海軍168艦隊服役的少尉蘇于婷哽咽回憶，小時候每逢假日都會陪爸媽工作，有次一名婦人的包包掉在地上，她正打算幫忙撿起時，這名婦人便斥責「你手很髒不要碰」，這時媽媽便挺身捍衛，向這名婦人說：「髒的不是手，是妳的心。」

蘇于婷說，事後媽媽雖然什麼都沒說，但卻感受到媽媽在保護她，她很清楚父母親的職業常常被看不起，但她也因此告訴自己，長大後一定要站出來保護家人。

母親在南投務農、於陸軍特戰指揮部特戰第4營服役的上兵王聖偉說，爸爸在他小學1年級車禍過世，媽媽很辛苦的的在大太陽底下工作，拉拔子女長大。

王聖偉常常跟媽媽建議多多休息，但母親只回應：「休息做什麼，要把休息的時間用在工作上。」每天清晨5時就起床採花，一直到晚上10時才休息，看到媽媽的樣子，真的很辛苦。

母親擔任紡織工、於陸軍58砲指部擔任火箭兵的中士邵凱翔回憶，爸爸過世後，先天小兒麻痺的母親就在紡織工廠工作，為3個小孩打拚，很感謝媽媽；服役於空軍第7飛行訓練聯隊的上尉江中豪則說，有家，才可以讓他在飛行這條路走下去，也是支持他的動力。（編輯：林沂鋒）1070513

我的媽媽 不平凡

❤我的媽媽 不平凡❤社會上看似平凡媽媽的背後，她們養育兒女、善盡母職，都有一個感人的故事。尤其，媽媽們全年無休，養育一位站在國防線上，捍衛國家安全的兒女更是不簡單！在影片裡，在南投深山務農的原鄉媽媽與勇猛頑強的特戰英豪；從事保險業的職場女強人與捍衛領空安全的飛行員；做資源回收的環保媽媽與航向海洋的海軍女孩；在紡織廠工作的身障媽媽與從事多管火箭任務的火箭士，他們都有屬於自己的感人故事。媽媽與兒女們在不同職場，堅持負責，為臺灣社會奉獻心力。（青年日報記者劉程鈞、涂俊緯、黃雋永、黃庭、謝沛宸拍攝製作）

青年日報發佈於 2018年5月12日

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