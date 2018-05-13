萬人浴佛會同場 蔡總統馬英九柯文哲無互動

總統蔡英文（前右）13日晚間在台北出席慈濟基金會主辦的2018年佛誕浴佛孝親感恩祈福會，前總統馬英九（前左2）等人也出席，共同祈求萬事平安、天下無災。中央社記者張皓安攝 107年5月13日

（中央社記者吳欣紜台北13日電）慈濟基金會今天在全台舉辦浴佛會，總統蔡英文、前總統馬英九及台北市長柯文哲傍晚出席台北場的活動，因位置安排因素，三人同場卻無互動。



民進黨選舉對策委員會16日將決定是否自提台北市長候選人，今天的浴佛活動傍晚登場，柯文哲被安排中正紀念堂階梯下，身為民進黨主席的蔡總統位於階梯上的舞台；另外馬英九雖然總統同台，中間卻隔著人。



柯文哲先到場，面對媒體，僅說：「阿我要去哪裡等總統？」就入場預備。因為位置安排，柯文哲、蔡總統、馬英九都沒有互動，三人在祈福後離開會場。



每年五月的第二個星期日，是佛誕日、母親節及全球慈濟日三節合一的日子，慈濟基金會今天在全台各地接力舉辦浴佛活動，台北場規模最大、在中正紀念堂舉行，現場超過2萬人在法師引領下浴佛迎佛誕，敲鐘擊鼓，為台灣和全球祈福。



慈濟基金會表示，今年的浴佛圖騰是由慈濟人在國家音樂廳與戲劇院之間的兩廳院藝文廣場，所排列出三個大圓圈的同心圓浴佛圖騰，圓心則是由2240支回收而來的寶特瓶製作而成的立體地球，再以平安、吉祥字樣及佛陀祈願圖騰，傳達今年浴佛以環保為核心、傳遞平安吉祥的祝福用意。（編輯：陳清芳）1070513





慈濟基金會2018年佛誕浴佛孝親感恩祈福會13日在台北中正紀念堂舉行，各界人士到場共襄盛舉，參與浴佛大典虔誠祈福。中央社記者張皓安攝 107年5月13日

台北市長柯文哲（前右）13日晚間在台北出席慈濟基金會2018年佛誕浴佛孝親感恩祈福會，和與會各界人士一同雙手合十祈福。中央社記者張皓安攝 107年5月13日