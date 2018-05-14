總統：遠朋班邀請非邦交國 擴大合作觸角

總統蔡英文（右）14日在總統府，接見「遠朋複訓班第13期學員」，致詞歡迎遠道而來的朋友。中央社記者鄭傑文攝 107年5月14日

（中央社記者呂欣憓台北14日電）總統蔡英文今天表示，政府執行專案強化和各國軍事合作，第13期遠朋複訓班擴增50%參訓人數，且特別邀請非邦交國參加，擴大合作交流觸角，盼透過緊密交流加深情誼。



蔡總統今天上午在總統府內接見「遠朋複訓班第13期學員」。總統致詞時表示，遠朋班已經邁進第47年，是台灣和各國間很重要軍事交流平台，這次特別邀請非邦交國參加，擴大合作交流觸角。



蔡總統指出，今天現場有來自薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、阿根廷、智利和秘魯等8個國家的貴賓，她要代表台灣人民和三軍官兵表達最誠摯歡迎。



蔡總統說，政府為了強化和各國軍事合作，去年由國防部前部長馮世寬和參謀總長李喜明執行專案，分別前往拉丁美洲各友邦，拜會各國元首和政軍高層人事；這次遠朋班次落實專案推展成果，擴增50%參訓人數，充分展現台灣對各國重視，希望透過更緊密交流，加深彼此情誼。



蔡總統指出，現在遠朋班已經有8100多位畢業學員，分別在世界各國擔任重要職務，她除了對這些優秀遠朋班之友表達高度重視和肯定，相信在場的學員未來也會跟他們一樣成為台灣的好朋友，台灣是大家之間共同連結的記憶。



蔡總統說，這是一個友好互助、合作交流的網絡，歡迎大家加入這個網絡，期望跟大家一起努力，發揮最大效果，共同促進彼此國家的發展。



蔡總統最後表示，這次課程和參訪活動，學員不僅能認識台灣軍事發展，更能了解台灣的多元文化；藉這機會她要感謝各國情義相挺，持續在國際上為台灣發聲，也很高興有機會讓大家更加認識了解台灣。（編輯：林興盟）1070514



