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大法官不受理前瞻釋憲 曾銘宗：遺憾但尊重

發稿時間：2018/05/14 12:50

最新更新：2018/05/14 12:50

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（中央社記者蕭博文台北14日電）立法院財政委員會今天參訪司法院，立法委員曾銘宗說，大法官不受理前瞻釋憲案未顧及民意與大法官審理案件法，對結果感到遺憾但尊重，未來還是會支持司法院相關預算。

中國國民黨籍立委曾銘宗、賴士葆與民主進步黨籍立委蔡易餘等財委會委員，今天上午拜訪司法院，由司法院副秘書長葉麗霞等廳處主管接待。

葉麗霞會中向立委說明，正副院長因另有已排定的公務行程，無法出席。但賴士葆會後仍表不滿，認為正副院長全跑掉是不尊重立委，表示委員不是來踢館，正副院長總是要打個招呼，質疑是否意圖隱藏什麼。

賴士葆另針對前瞻釋憲案遭退回一事表示，大法官是憲法守護者，卻作賤成獨裁包庇者，有大法官投反對票，但司法院不敢公開。

賴士葆說，不能說立委沒有投票就是未行使職權，大法官是老百姓救濟的最後一根浮木，如果大法官實質審查前瞻案是否違憲，輸了也認了，但大法官用程序卡掉這個案件，台灣變成獨裁國家，大法官成了政治大法官。

林為洲等38名立委認為前瞻條例及其預算議決程序有違憲疑義而聲請釋憲。但大法官會議認為，高金素梅未參與預算案二讀的任一表決程序，不得計入聲請人數，兩案議決過程反對人數也都未達1/3，不符聲請要件，5月4日決議不受理。

曾銘宗則表示，38名立委提出前瞻釋憲案，背後代表多少民意，大法官沒有考慮到這點，也沒有考慮到司法院大法官審理案件法的立法理由是參照其他國家的立法例，也就是不考慮審理過程中有沒有表決。

曾銘宗說，對大法官不受理前瞻釋憲案感到遺憾但尊重，也希望大法官解釋時能獨立行使職權而不受外界干預，對於司法院未來的預算仍會充分支持。

蔡易餘則談到，今天主要是考察司法院預算執行狀況，他在會中提到未來推行陪審或國民法官制度，應考量是否需要編列更多預算在法庭空間的重新設計，至於國民黨在會中提到一些題外話，因為跟財政、考察項目無關，他覺得沒有必要。（編輯：施燕飛/李亨山）1070514

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