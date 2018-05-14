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談蔡總統拚連任 柯文哲：沒有必要反對

發稿時間：2018/05/14 13:41

最新更新：2018/05/14 13:41

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（中央社記者梁珮綺台北14日電）總統蔡英文2020年可望競選連任，台北市長柯文哲今天說，「如果我不選，人家要選是她的事啊！我沒有必要反對」，國民黨籍市議員王鴻薇質疑柯文哲說法與在電台專訪時不同。

柯文哲上午到台北市議會進行專案報告，並接受議員質詢。

由於柯文哲在9日播出的電台專訪中，表態全面支持蔡總統競選2020年連任，而母親何瑞英受訪時也表態，柯文哲若在年底台北市長選舉連任，就一定會做滿4年，若連任失利，就再做其他打算。

王鴻薇質詢柯文哲，評估年底選舉好不好選，柯文哲坦言「滿難選的，每一場都很困難，選舉要堅持理念時滿難選的」；王鴻薇追問，支不支持蔡總統在2020年連任，柯文哲回「如果我不選，人家要選是她的事啊！我沒有必要反對」。

柯文哲解釋：「我還是希望國家穩定，不希望民進黨內鬥，不喜歡那個局面」。而柯文哲的回答，被王鴻薇質疑說法與在電台專訪時不同。

國民黨籍市議員戴錫欽詢問柯文哲，會不會支持蔡總統在2020年競選連任時，柯文哲說，「我也不希望總統的民調搞成這樣，我希望她的民調可以上來，可以平安渡過」，被問及有沒有排除2020年參選總統時，柯文哲表示「目前憲政體制，誰當總統都當不好」。

另外，針對民進黨在年底選舉台北市長的布局，戴錫欽質詢，若民進黨自提人選，現在柯市府團隊的民進黨籍局處首長會留下，還是回歸黨，柯文哲說，「他們會留下來，社會不是百分之百零和遊戲」，面對戴錫欽追問，是否向民進黨商量過，柯文哲表示沒有，但他覺得可以如此，「台灣政黨政治不要搞得這麼肅殺」。

民進黨籍的台北市副市長陳景峻、副秘書長李文英、民政局長藍世聰被要求上質詢台答覆，陳景峻強調，若民進黨自提人選，他仍會扮演好副市長角色；李文英則說，「心存善念，盡力而為，每一天盡全力把工作做好」；藍世聰說，若他講的話對現況的團結與和諧沒幫助，他就不說。（編輯：李亨山）1070514

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