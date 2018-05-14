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蔡總統盼兩韓握手言和氣氛 擴散亞太區域

發稿時間：2018/05/14 14:53

最新更新：2018/05/14 14:53

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（中央社記者呂欣憓台北14日電）總統蔡英文今天表示，亞太區域進入新的局面，讓台灣面臨一些挑戰，但在這些挑戰中，也看到和平的契機，例如兩韓握手言和，她期盼這股對話的氣氛，能擴散到整個區域。

蔡總統今天上午接見「第五屆台日戰略對話」日本代表團，會後由總統府發布新聞稿說明會面內容。

蔡總統致詞時表示，「台日戰略對話」已經是第五次舉辦，她非常期待本次的對話能與往年一樣，激盪出許多有助於區域安全的觀點和做法。

蔡總統指出，現在亞太區域進入新的局面，讓台灣面臨一些挑戰，但在這些挑戰中，也看到和平的契機，例如今年大家都非常關注的兩韓握手言和，她期盼這股對話的氣氛，能擴散到整個區域。

蔡總統提到，近來日韓中之間也舉行首腦會議，在會議上，日本和中國大陸雙方有良性的互動；身為區域中的一員，她認為，日中關係的正向發展有助於區域的穩定，而日中關係和台日關係，也可以並行不悖。

蔡總統表示，台灣位居亞洲地緣政治的要衝，數百年來，台灣在各方的環繞下追尋生存和發展的道路，深知對話和合作的重要性；近年來，日本首相安倍晉三與美國總統川普先後提出「印太戰略」，讓區域間追求和平繁榮的共同目標，有了合作行動的基礎，台灣樂見這個策略的形成，也願意參與其中。

蔡總統希望台灣有更多機會參與區域間的多層次對話，並跟理念相近的各國建立更緊密的戰略夥伴關係，以確保自由民主的價值，並持續形塑區域的未來。

蔡總統強調，台灣是區域當中負責任的成員，她期待訪賓能持續在日本國內或其他的國際場合，支持台灣在區域及國際中扮演更積極的角色。

蔡總統最後感謝訪賓長期以來在促進台日關係與安全合作方面，為台灣帶來許多寶貴智慧。(編輯：陳永昌)1070514

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