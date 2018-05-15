綠營16日決定提名否 柯文哲戰略無招勝有招

（中央社記者梁珮綺台北15日電）民進黨選對會明天將決定年底台北市長選舉是否自提人選。台北市長柯文哲今天坦言，選連任不該這麼辛苦，但無論結果如何，他還是會出來選，戰略是「無招勝有招」，每天做好該做的事。



柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時接受媒體訪問，近30分鐘車程暢談選舉相關議題。



由於柯文哲昨天在台北市議會認為民進黨自提人選心裡有數，他說，不管民進黨提名不提名，無論結果如何，他還是會出來選，做好自己的事就好了。他坦言，不管贏面大還是小，都是苦戰，選連任不該這麼辛苦。



對於年底選戰策略，柯文哲說，他如今是採「無招勝有招」，每天做好自己的事情就好，不過，他也思考，選舉應該給台灣帶來新的政治文化，「我發現，選舉費用太高是整個台灣政治敗壞根本原因」，他說，選舉費用的錢太高，若說是財團捐的，很難有效執政。



他說，至今他還沒設選舉帳戶、成立競選總部與發傳單，「我老是在想，一場選舉是不是給台灣帶來新的政治文化」。柯文哲表示，他的市政運作方式被說破壞現有政治生態，「人家說水清無魚，柯文哲在的地方，大家都活不下去」。



柯文哲說，在台灣現行社會要做自己真的很困難，「有一道規則，叫破壞性的創新，永遠要有一個新的思維進來，改變社會」，他說，創新失敗率本來就很高，所以他會盡力。



但他也說，無法理解民進黨的戰略邏輯，「不禮讓柯文哲，難道要禮讓丁守中」。



柯文哲甚至開玩笑，若確定國民黨、民進黨和他共同競爭，「民進黨跟國民黨有的共同目標，從來不一致，終於有一件事情一致。」意指綠營與藍營將他視為共同敵人，要打敗他。（編輯：方沛清）1070515