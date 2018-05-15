兒少教育發展帳戶條例 立院三讀通過

立法院副院長蔡其昌15日在立法院院會三讀敲槌通過兒童及少年未來教育與發展帳戶條例，明定適用對象為105年1月1日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少。中央社記者張皓安攝 107年5月15日

（中央社記者王承中台北15日電）立法院院會今天三讀通過兒童及少年未來教育與發展帳戶條例，明定適用對象為105年1月1日以後出生，具低收、中低收入戶資格兒少，或安置兩年以上，監護人為地方政府的兒少。



為完成兒童與少年未來教育及發展帳戶法制化程序，藉由政府提供鼓勵長期儲蓄的獎勵措施，協助經濟弱勢兒少累積資產，厚實未來投資於教育及生涯發展的實力，避免陷入低學歷、低技術的窘境，為落實執行此政策理念，立法院院會今天三讀通過兒童及少年未來教育與發展帳戶條例。



針對適用對象範圍，三讀條文明定，105年1月1日以後出生，且具社會救助法所定的低收入、中低收入戶資格的兒少，或依據兒童及少年福利與權益保障法相關規定安置兩年以上，且監護人為地方政府的兒少。



民進黨立委李麗芬日前表示，被安置的兒童是更弱勢的一群，且面對未來經濟自立的需求更大。目前被安置的0到未滿18歲的兒少才600多人，應確保這些孩童可以得到政府的支持。



三讀條文也明定，當地方政府得知轄區內符合適用範圍的設籍孩童，應自知悉日起一個月內，通知法定代理人或最近親屬申請開立兒少教育發展帳戶，親屬應每月依擇定自存款金額存入帳戶，至孩童滿18歲為止，衛福部則應依個別帳戶自存款金額，每年撥入同額政府相對提撥款。每月自存款金額、開戶金、自存款年度存款上限金額由衛福部公告。



針對經費來源，條文明定辦理兒少教育發展帳戶相關工作所需經費，除政府相對提撥款由中央政府編列預算支應外，其餘由各級政府編列預算支應。



為避免帳戶內儲金影響開戶人或其親屬相關福利資格，導致無開立帳戶的意願，條文也明定，兒少帳戶儲金均不計入其他法規所定的家庭總收入或家庭財產，且不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。



另外，條文也明定，地方政府得結合民間資源，運用社會工作人員，對連續3至6個月未存款的孩童、法定代理人或最近親屬，進行輔導及提供相關協助。衛福部及縣市政府要規劃相關教育訓練，以提升開戶人及其家庭成員累積資產、生涯規劃等相關能力。



衛福部自106年6月起開辦「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，為經濟弱勢孩童設立個人帳戶，在18歲前由政府和家長共同合作儲蓄，家長每年最高存入新台幣1萬5000元，政府即存入同額存款，意即每年最高存入3萬元，成為弱勢兒童年滿18歲後的第一桶金。扶助對象是105年1月1日後出生的弱勢兒童，設定目標是一年受益一萬人。



為完成兒童與少年未來教育及發展帳戶法制化程序，行政院院會在去年11月30日通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案」，送交立法院審查。行政院長賴清德也在3月30日總質詢結束後表示，請立委大力支持、優先審議、順利通過。（編輯：張均懋）1070515