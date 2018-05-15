總統就職兩週年 時代力量籲提司改中間報告

時代力量黨團15日在立法院召開記者會，公布「貪污治罪條例」部分條文修正草案與「政府採購法」部分條文修正草案，時代力量黨主席黃國昌（右2）和立法院黨團總召徐永明（左）呼籲，期盼總統蔡英文在今年就職兩週年時能提出「司法改革中間報告」，告訴人民司法改革具體有效措施。中央社記者張皓安攝 107年5月15日

（中央社記者范正祥台北15日電）時代力量黨主席黃國昌和立法院黨團總召徐永明今天呼籲，期盼總統蔡英文在今年就職兩週年時能夠提出「司法改革中間報告」，告訴人民司法改革具體有效措施。



時代力量黨團上午召開記者會，黃國昌、徐永明、高潞．以用、林昶佐等立委與會，公布「貪污治罪條例」部分條文修正草案與「政府採購法」部分條文修正草案，主張強化反貪法制及政府採購公正廉潔品質，並促請政府加速司法改革腳步。



時代力量黨主席的黃國昌指出，蔡總統在2016年5月20日就職典禮時提到司法改革，當時獲得現場最大掌聲。今年520將至，希望上任將滿兩年的蔡總統提出司法改革中間報告，告訴人民司法改革成績。



徐永明也說，盼蔡總統提出司法改革中間報告，向人民標示司法改革的清楚方向，這對未來蔡總統執政及推動相關法案立法會有很大幫助。（編輯：林孟汝）1070515