/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 中華電信 安室奈美惠 鴻海
> rss

總統就職兩週年 時代力量籲提司改中間報告

發稿時間：2018/05/15 11:28

最新更新：2018/05/15 13:32

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
時代力量黨團15日在立法院召開記者會，公布「貪污治罪條例」部分條文修正草案與「政府採購法」部分條文修正草案，時代力量黨主席黃國昌（右2）和立法院黨團總召徐永明（左）呼籲，期盼總統蔡英文在今年就職兩週年時能提出「司法改革中間報告」，告訴人民司法改革具體有效措施。中央社記者張皓安攝　107年5月15日時代力量黨團15日在立法院召開記者會，公布「貪污治罪條例」部分條文修正草案與「政府採購法」部分條文修正草案，時代力量黨主席黃國昌（右2）和立法院黨團總召徐永明（左）呼籲，期盼總統蔡英文在今年就職兩週年時能提出「司法改革中間報告」，告訴人民司法改革具體有效措施。中央社記者張皓安攝　107年5月15日

（中央社記者范正祥台北15日電）時代力量黨主席黃國昌和立法院黨團總召徐永明今天呼籲，期盼總統蔡英文在今年就職兩週年時能夠提出「司法改革中間報告」，告訴人民司法改革具體有效措施。

時代力量黨團上午召開記者會，黃國昌、徐永明、高潞．以用、林昶佐等立委與會，公布「貪污治罪條例」部分條文修正草案與「政府採購法」部分條文修正草案，主張強化反貪法制及政府採購公正廉潔品質，並促請政府加速司法改革腳步。

時代力量黨主席的黃國昌指出，蔡總統在2016年5月20日就職典禮時提到司法改革，當時獲得現場最大掌聲。今年520將至，希望上任將滿兩年的蔡總統提出司法改革中間報告，告訴人民司法改革成績。

徐永明也說，盼蔡總統提出司法改革中間報告，向人民標示司法改革的清楚方向，這對未來蔡總統執政及推動相關法案立法會有很大幫助。（編輯：林孟汝）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP