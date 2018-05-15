蘇貞昌：侯友宜曾說不選 參選是替朱立倫守地盤

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）15日上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪表示，國民黨新北市長參選人侯友宜曾說不選，最後參選不知道是他自己做的決定，還是被趕鴨子上架，蘇貞昌認為，新北市長朱立倫要參選總統，侯友宜是替朱立倫守地盤。（蘇貞昌辦公室提供）中央社記者林長順傳真 107年5月15日

（中央社記者林長順新北15日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天說，他參選是要解決新北市的積累問題，而國民黨新北市長參選人侯友宜去年曾說不會參選；蘇貞昌並認為，新北市長朱立倫要參選總統，侯友宜是替朱立倫守地盤。



蘇貞昌上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻一開始就問是否有信心當選？蘇貞昌說，他對選戰都是戰戰兢兢、全心全意，不敢說有無信心，他知道這是一場艱難的選戰，所以才找他。



蘇貞昌指出，新北市積累的問題到處都是，他當縣長時解決不少，中國國民黨在新北執政13年，又產生很多問題，他當選後不但會解決積累問題，還要超越巔峰，用很多新科技、新方法，讓新北更新、更好。



主持人詢問總統府秘書長陳菊擔任主任委員是否會被外界質疑？蘇貞昌表示，陳菊是特任官，只要不占用行政資源、利用公務時間就可以；但侯友宜是用新北市府白天代打，晚上陪著跑行程，這才違反行政中立。



主持人詢問，新北市有一份民調，表示民主進步黨在台北市若禮讓現任市長柯文哲，會對新北市選情有負面影響。蘇貞昌說，現在不宜公開評論「隔壁家」是誰要當家，未來黨中央決定後，他全力支持；選對會和總統蔡英文從未對台北市長提名方式詢問過他。



對於深澳電廠問題，蘇貞昌一再強調，他不反對電廠，但若沒有安全、有污染，他一定反對。



蘇貞昌擔任行政院長時，侯友宜是當時的警政署長。蘇貞昌透露，去年農曆年過後，侯友宜到他辦公室拜訪，曾提到兩點，一是蘇貞昌是侯友宜最敬佩的長官、對警察最好；另一個是侯友宜提到自己不會選，會選也不一定在新北市選。



他說，去年參加一位里長告別式時又遇到侯友宜，當時前台北縣長周錫瑋已經在為參選動作，他還鼓勵侯友宜要加油，當時侯友宜還是說不選。



蘇貞昌表示，侯友宜最後參選新北市長不知道是他自己做的決定，還是被趕鴨子上架，但他認為，朱立倫要選總統，侯友宜是替朱立倫守地盤，朱立倫傾市府資源、人力幫侯友宜助選，甚至侯友宜還是在新北市政府大樓宣布參選。（編輯：梁君棣）1070515