擔任公司獨董 許智傑：是監督也是學習

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）公民監督國會聯盟今天表示，多名立委兼職擔任公司獨董、董事等職務，呼籲修法讓立委走回專職。被點名的民進黨立委許智傑說，擔任獨董是監督也是學習，自己行得正、坐得正。



公督盟上午在立法院召開記者會。公督盟根據監察院財產申報事業投資項目，與經濟部商業司、財政部營業稅籍資料等，比對出第9屆立委擔任董監事職務的彙整表。



根據公督盟公布的董監事名單，許智傑擔任京城銀行獨立董事，國民黨立委陳宜民則擔任澤生生技、懷麥克生物科技兩家公司董事。



公督盟執行長張宏林說，目前沒有法規說立委不能兼任董監事。公督盟理事楊聰榮說，馬來西亞大選，就是不當的政商關係，讓執政60幾年的執政黨下台，呼籲應該讓立委走向專職的修法盡速通過。



台灣北社秘書長潘威佑說，陳宜民參加立法院社會福利及衛生環境委員會，生物科技公司與社環委員會審查的法案有絕對的利益關係，陳宜民沒有利益迴避。



許智傑說，京城銀行是南部在地的銀行，他長期爭取在地就業、就學、生活，擔任獨董是監督、學習，也爭取南部人的權益。



對於有沒有需要立法規範相關問題，許智傑認為，見仁見智，但法通過的話，一定會遵循法律執行。



他說，兼職問題每個行業有不同情況，時間、能力許可下，有機會兼職不見得都是壞事。



他表示，擔任獨董後，公司治理是必須監督與要求的部分之一，金融監督管理委員會評定京城銀行為公司治理第一級，公司有進步、整個社會進步比較重要，他自己則是行得正、坐得正。



陳宜民說，公督盟去年就有公布資料，也已經說明過了。他說，有一家樂斯科公司進行技術轉移，將他在陽明大學的多項研究專利技轉，技轉金新台幣200萬元陽明大學收走了，他則協助成立懷麥克，並建議進駐高醫大，希望把他這些專利變成產品，但可惜後來錢燒光、公司也已經收掉了，他沒有收過任何顧問費。



陳宜民說，澤生是一家新的公司，是看上他的專長、以技術入股，目前澤生只有一個膠原蛋白產品，與他無關，他是對抗癌藥物研發有經驗，是站在協助國內生技業者的角度做事。



至於有沒有利益迴避的問題，陳宜民說，要看生技公司有沒有打著他的招牌去打交道，有沒有任何資料顯示，公司曾去做這件事。



他說，如果他是擔任一個要上市上櫃的公司，的確就成了大門神，但澤生只是很小的公司，「在輔導其專利能夠轉為產品上市後，陳宜民將辭去董事一職，因為這是他身為學者的心願」。（編輯：溫貴香）1070515