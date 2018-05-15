/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 中華電信 安室奈美惠 鴻海
> rss

擔任公司獨董 許智傑：是監督也是學習

發稿時間：2018/05/15 12:00

最新更新：2018/05/15 13:18

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）公民監督國會聯盟今天表示，多名立委兼職擔任公司獨董、董事等職務，呼籲修法讓立委走回專職。被點名的民進黨立委許智傑說，擔任獨董是監督也是學習，自己行得正、坐得正。

公督盟上午在立法院召開記者會。公督盟根據監察院財產申報事業投資項目，與經濟部商業司、財政部營業稅籍資料等，比對出第9屆立委擔任董監事職務的彙整表。

根據公督盟公布的董監事名單，許智傑擔任京城銀行獨立董事，國民黨立委陳宜民則擔任澤生生技、懷麥克生物科技兩家公司董事。

公督盟執行長張宏林說，目前沒有法規說立委不能兼任董監事。公督盟理事楊聰榮說，馬來西亞大選，就是不當的政商關係，讓執政60幾年的執政黨下台，呼籲應該讓立委走向專職的修法盡速通過。

台灣北社秘書長潘威佑說，陳宜民參加立法院社會福利及衛生環境委員會，生物科技公司與社環委員會審查的法案有絕對的利益關係，陳宜民沒有利益迴避。

許智傑說，京城銀行是南部在地的銀行，他長期爭取在地就業、就學、生活，擔任獨董是監督、學習，也爭取南部人的權益。

對於有沒有需要立法規範相關問題，許智傑認為，見仁見智，但法通過的話，一定會遵循法律執行。

他說，兼職問題每個行業有不同情況，時間、能力許可下，有機會兼職不見得都是壞事。

他表示，擔任獨董後，公司治理是必須監督與要求的部分之一，金融監督管理委員會評定京城銀行為公司治理第一級，公司有進步、整個社會進步比較重要，他自己則是行得正、坐得正。

陳宜民說，公督盟去年就有公布資料，也已經說明過了。他說，有一家樂斯科公司進行技術轉移，將他在陽明大學的多項研究專利技轉，技轉金新台幣200萬元陽明大學收走了，他則協助成立懷麥克，並建議進駐高醫大，希望把他這些專利變成產品，但可惜後來錢燒光、公司也已經收掉了，他沒有收過任何顧問費。

陳宜民說，澤生是一家新的公司，是看上他的專長、以技術入股，目前澤生只有一個膠原蛋白產品，與他無關，他是對抗癌藥物研發有經驗，是站在協助國內生技業者的角度做事。

至於有沒有利益迴避的問題，陳宜民說，要看生技公司有沒有打著他的招牌去打交道，有沒有任何資料顯示，公司曾去做這件事。

他說，如果他是擔任一個要上市上櫃的公司，的確就成了大門神，但澤生只是很小的公司，「在輔導其專利能夠轉為產品上市後，陳宜民將辭去董事一職，因為這是他身為學者的心願」。（編輯：溫貴香）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP