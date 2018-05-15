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遭批違行政中立 新北：捍衛市政非為選舉

發稿時間：2018/05/15 13:30

最新更新：2018/05/15 14:09

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前行政院長蘇貞昌15日表示，新北市長朱立倫傾市府資源、人力幫國民黨市長參選人侯友宜助選；對此市府發言人張其強（圖）出席活動受訪時說，市府各單位向來只針對市政建設回應外界，是替市府講話並非為選舉替誰說話。（市府提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年5月15日前行政院長蘇貞昌15日表示，新北市長朱立倫傾市府資源、人力幫國民黨市長參選人侯友宜助選；對此市府發言人張其強（圖）出席活動受訪時說，市府各單位向來只針對市政建設回應外界，是替市府講話並非為選舉替誰說話。（市府提供）中央社記者黃旭昇傳真　107年5月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）前行政院長蘇貞昌今天表示，新北市長朱立倫傾市府資源、人力幫國民黨市長參選人侯友宜助選。市府發言人張其強說，市府只針對市政建設回應，是替市府講話並非為選舉替誰說話。

蘇貞昌今天上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻提問，總統府秘書長陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委是否會被外界質疑？

蘇貞昌說，秘書長的工作負擔很重，陳菊會利用公忙之餘來加油、指點，不會去跑攤。但侯友宜是用新北市府白天代打，晚上陪著跑行程，這才違反行政中立。

新北市府新聞局長張其強今天回應，市府各單位向來只針對市政建設回應外界，澄清相關內容，蘇貞昌曾經擔任過兩任縣長，相信對於有人把擺在眼前的市政建設，刻意視而不見甚至惡意扭曲，一定無法接受。

張其強說，如果蘇貞昌在市府時，也一定會和一起努力的市府同仁挺身捍衛。新北市府同仁是在說明事實、捍衛政策、駁斥不實，是在替新北市講話，替新北市政府講話，不是在替誰說話。不要因為選舉，就刻意忽視了所有新北市府同仁的努力。

蘇貞昌在受訪時還表示，侯友宜參加新北市長選舉不知道是他自己做的決定，還是被趕鴨子上架，他認為，侯友宜是替朱立倫守地盤，朱立倫傾市府資源、人力幫侯友宜助選，甚至侯友宜還是在新北市政府大樓宣佈參選。

侯友宜宣布參選新北市長時，是租用市府一樓的某餐廳開記者會。對蘇貞昌的批評，張其強回應表示，提醒蘇貞昌，新北市府大樓內還有一些民間的生意營業場所，任何人都可以合法租用。（編輯：方沛清）1070515

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