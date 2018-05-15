北市長選舉 呂秀蓮：民進黨應會自提人選

民進黨選對會16日將開會決定台北市長選舉是否要自提人選，前副總統呂秀蓮（圖）15日接受廣播節目訪問表示，民主進步黨在今年底台北市長選舉應該會自提人選，第二階段才是開始協調，不管結果如何，她要肯定立法委員姚文智和她自己在這次競爭中的君子風度。中央社記者郭日曉攝 107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）前副總統呂秀蓮今天表示，民主進步黨在今年底台北市長選舉應該會自提人選，第二階段才是開始協調，不管結果如何，她要肯定立法委員姚文智和她自己在此次競爭中的君子風度。



民主進步黨選舉對策委員會明天將開會決定台北市長選舉是否要自提人選，呂秀蓮今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時做上述表示



呂秀蓮說，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天在廣播專訪中強調需要一個台北市長是可以和中央配合的，這是蔡總統過去沒有主張過的，是很有深度的講法。



呂秀蓮說，蔡總統在專訪中一直強調台北市長一定要和中央配合，除了要配合，總統要做的事情台北市要幫總統實現，台北落實，其他縣市就可以跟，「明天答案我應該有了，蔡總統講得很清楚了，應該就是自己提名，第二階段才是開始怎麼協調」。



呂秀蓮說，明天決定要不要禮讓，之後才是找她和姚文智不排除還有前台南縣長蘇煥智一起商量，不管怎樣，她肯定姚文智和她自己在此次競爭中的君子風度。



主持人就蘇煥智已經退黨並會參選到底，詢問呂秀蓮的看法；呂秀蓮表示，明天以後再說。主持人追問呂秀蓮，若黨內競爭敗了，會不會接受勸退；呂秀蓮說，現在都是如果，她等著看下面發展。



呂秀蓮批評台北市長柯文哲是風向轉時就轉，柯文哲一向講迂迴閃避的話，媒體都被柯文哲迷幻，現在拿出來每件事都不堪檢驗，她要選民認真思考，誰才是說真話的人。



而呂秀蓮日前和前行政院長張善政共同發表聲明，呼籲教育部依法聘任管中閔為台大校長，主持人詢問呂秀蓮會不會擔心被批評這是為了初選的手段；呂秀蓮表示，她沒有這樣想，初衷就是希望藍綠對談，台灣成熟度應該已經達到大家在法律面前是一致的。



台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任台灣大哥大獨立董事、論文案與前往中國大陸活動等爭議，教育部8日表示，已發函台大，公文中未提「准」或「駁」，主要提到遴選程序中資訊未揭露等行政瑕疵，請台大重啟遴選。（編輯：林興盟）1070515