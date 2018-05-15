斷言不禮讓柯文哲 呂秀蓮：政黨外遇到此結束

民進黨選對會將決定是否禮讓台北市長柯文哲，已表態參選市長的前副總統呂秀蓮（圖）15日搭乘河輪時表示：「政黨外遇到此結束。」民進黨應該會自提人選。中央社記者游凱翔攝 107年5月15日

（中央社記者游凱翔台北15日電）民進黨選對會明天將決定是否禮讓台北市長柯文哲，已表態參選市長的前副總統呂秀蓮今天表示：「政黨外遇到此結束。」明天是柯文哲的宣判期，若沒意外，民進黨應該會自提人選。



呂秀蓮下午於關渡碼頭搭乘河輪，了解淡水河淤積狀況，並誓言，若有機會當選台北市長，一定會將淡水河改造成台北的塞納河，並積極解決社子島改造的議題做最妥適處理。



對於民進黨選舉對策委員會明天將決定是否禮讓柯文哲，呂秀蓮受訪表示：「政黨外遇到此結束。」明天是柯文哲的宣判期，若沒有意外，民進黨應該會自提人選；柯文哲從來沒感謝、在乎過民進黨，若這麼有本事，應該靠自己。



媒體詢問，根據民調，國民黨籍台北市長參選人丁守中可能獲勝，對此，呂秀蓮表示，民調是迷幻藥，參考就好，民進黨的人選應該趕快確定。



她認為，丁守中已經獲得國民黨提名，但民進黨目前還不明朗，像她很吃虧的地方就在這裡，因為很多人問她：「呂秀蓮妳真的會出來選嗎？」（編輯：林孟汝）1070515