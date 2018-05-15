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AIT內湖新館6月啟用 蔡總統搶先參觀

發稿時間：2018/05/15 16:19

最新更新：2018/05/15 19:08

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美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT今天下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。

AIT處長梅健華透過臉書表示，AIT內湖新館將是台美友誼的有力象徵，現在工程一天比一天接近尾聲，殷切期盼著今年夏天就能搬家入厝。

AIT臉書並分享多張蔡總統參觀新館的照片，蔡總統在總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維與外交部長吳釗燮等人陪同下參訪，並與梅健華合影留念。

美國在台協會台北辦事處今年從大安區搬遷到內湖新址，剪綵典禮預計6月舉行。AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，佔地6.5公頃；依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。

AIT成立於1979年1月，負責推動台美關係，總部在華府。（編輯：李淑華）1070515

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日
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