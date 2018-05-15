若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

（中央社記者梁珮綺台北15日電）佈局年底台北市長選舉，民進黨選舉對策委員會明天將決定是否自提人選。台北市長柯文哲一名幕僚今天表示，若確定禮讓，合作方向明確；若不禮讓，就來場「君子之爭」。



民進黨基層對柯文哲反彈聲浪大，台北市長與市議員選情、外縣市有連動關係，選對會2日啟動台北市長人選徵詢，明天將決定禮讓柯文哲或自提人選，而傾向自提聲音居多。



柯文哲一名不具名幕僚下午接受中央社訪問表示，無論選對會做出何種決定，柯文哲「走中道」的立場不變。他說明，若禮讓，雙方合作方向明確，即中央與地方組執政聯盟；若不禮讓，就是來場「君子之爭」。



幕僚說，不管最後結果為何，台北市與中央在各項政策上的合作會持續，「難道因為民進黨提名人就中斷中央與地方的合作嗎？」



幕僚也坦言，在選對會還沒公布結果前，打選戰的相關細節，市府內部完全沒有討論，也沒有沙盤推演，只有確定「走中道」的大方向。



由於柯文哲在上午受訪時說，他的選戰策略是「無招勝有招」，並且非常討厭意識形態與貼標籤。幕僚透露，柯文哲在近期某場會議上說，他最討厭人家拿意識形態檢視他，就像他有墨綠的意識形態，但他絕對不會強加在別人身上。（編輯：吳協昌）1070515