總統府音樂會 吾鄉風光27日前進彰化

「吾鄉風光－2018總統府音樂會」記者會15日在總統府新聞中心舉行，今年將於5月27日在彰化縣員林演藝廳舉行。圖為總統府音樂會邀請函。中央社記者鄭傑文攝 107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）舉辦第3年的總統音樂會今年前進彰化，以「吾鄉風光」為主題，邀請多組樂團和歌手共襄盛舉，展現彰化鄉土風情，總統府全球資訊網及YouTube頻道將同步播出音樂會演出實況。



總統府今天舉行記者會，宣布「吾鄉風光-2018總統府音樂會」將在5月27日下午7時至8時20分在彰化縣員林演藝廳舉行。



今年的音樂會由國際知名指揮簡文彬擔任節目總策劃，簡文彬在記者會中表示，今年參與的團隊包括國立台灣交響樂團青年交響樂團，演出彰化出身的大師許常惠教授兩首管弦樂作品；優人神鼓將結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出震撼人心的鼓樂；彰化靜修國小合唱團則演唱「台灣童謠園丁」施福珍作詞譜曲的鄉土童謠。



簡文彬說，演出歌手還有也是彰化子弟的歌手林助家（阿家）與獨立樂團「農村武裝青年」，他們將傾訴對故鄉土地的情感，共同詮釋這座已有近300年歷史、新舊交融的古縣城彰化。



簡文彬並透露，屆時將會有秘密曲目，由所有表演者一起演唱一首和彰化有關的歌曲。



總統府發言人張文蘭指出，呼應員林古地名「圓林仔」的概念，今年總統府音樂會的視覺設計以「圓」為發想，負責視覺設計的張雅婷是彰化子女，她以高架鐵路、在地公共藝術裝置、稻田農作，以及近年彰化大力推動的太陽光電及離岸風電等建設為素材，以輕快的線條，描繪出「吾鄉風光」的縮影。（編輯：楊凱翔）1070515



