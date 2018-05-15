/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

總統府音樂會 吾鄉風光27日前進彰化

發稿時間：2018/05/15 17:18

最新更新：2018/05/15 20:36

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
「吾鄉風光－2018總統府音樂會」記者會15日在總統府新聞中心舉行，今年將於5月27日在彰化縣員林演藝廳舉行。圖為總統府音樂會邀請函。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日「吾鄉風光－2018總統府音樂會」記者會15日在總統府新聞中心舉行，今年將於5月27日在彰化縣員林演藝廳舉行。圖為總統府音樂會邀請函。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）舉辦第3年的總統音樂會今年前進彰化，以「吾鄉風光」為主題，邀請多組樂團和歌手共襄盛舉，展現彰化鄉土風情，總統府全球資訊網及YouTube頻道將同步播出音樂會演出實況。

總統府今天舉行記者會，宣布「吾鄉風光-2018總統府音樂會」將在5月27日下午7時至8時20分在彰化縣員林演藝廳舉行。

今年的音樂會由國際知名指揮簡文彬擔任節目總策劃，簡文彬在記者會中表示，今年參與的團隊包括國立台灣交響樂團青年交響樂團，演出彰化出身的大師許常惠教授兩首管弦樂作品；優人神鼓將結合彰化監獄鼓舞打擊樂團，演出震撼人心的鼓樂；彰化靜修國小合唱團則演唱「台灣童謠園丁」施福珍作詞譜曲的鄉土童謠。

簡文彬說，演出歌手還有也是彰化子弟的歌手林助家（阿家）與獨立樂團「農村武裝青年」，他們將傾訴對故鄉土地的情感，共同詮釋這座已有近300年歷史、新舊交融的古縣城彰化。

簡文彬並透露，屆時將會有秘密曲目，由所有表演者一起演唱一首和彰化有關的歌曲。

總統府發言人張文蘭指出，呼應員林古地名「圓林仔」的概念，今年總統府音樂會的視覺設計以「圓」為發想，負責視覺設計的張雅婷是彰化子女，她以高架鐵路、在地公共藝術裝置、稻田農作，以及近年彰化大力推動的太陽光電及離岸風電等建設為素材，以輕快的線條，描繪出「吾鄉風光」的縮影。（編輯：楊凱翔）1070515

「吾鄉風光－2018總統府音樂會」記者會15日在總統府新聞中心舉行，策劃人「衛武營國家藝術文化中心」準藝術總監簡文彬（左）、總統府公共事務室主任張文蘭（右）說明相關策劃及節目內容。音樂會將於5月27日在彰化縣員林演藝廳舉行。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日「吾鄉風光－2018總統府音樂會」記者會15日在總統府新聞中心舉行，策劃人「衛武營國家藝術文化中心」準藝術總監簡文彬（左）、總統府公共事務室主任張文蘭（右）說明相關策劃及節目內容。音樂會將於5月27日在彰化縣員林演藝廳舉行。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP