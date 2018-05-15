/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

離岸風電拚亞洲第一 電網建置是挑戰

發稿時間：2018/05/15 17:40

最新更新：2018/05/15 20:20

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
台灣風場得天獨厚，吸引外商搶進淘綠金，除了風電拚亞洲第一，太陽光電發展速度也很驚人。圖為總統蔡英文（中）5日參訪苗栗龍鳳漁港「海洋風電公司離岸風機」。（中央社檔案照片）台灣風場得天獨厚，吸引外商搶進淘綠金，除了風電拚亞洲第一，太陽光電發展速度也很驚人。圖為總統蔡英文（中）5日參訪苗栗龍鳳漁港「海洋風電公司離岸風機」。（中央社檔案照片）

轉型路上的蔡英文/尋找產業新動能篇1（中央社記者林孟汝台北15日電）4月20日午後，福州街經濟部第一會議室外，陸續有車輛駛入，一群穿戴整齊的專業人士低頭快速走入會場，土洋廠商代表一字排開等待，屏息以待會場內的動態與結果。

這是蘊含兆元商機、離岸風電的遴選會場，為昭公信，評審們幾乎是偷偷摸摸、「包緊緊」入場。廠商的簡報順序還得透過公開抽籤決定，會議室更裝上監視器，全天監控，這樣史無前例的高規格措施，全因台灣海峽擁有全世界稱羨的綠金寶藏－風電。

●台灣風場得天獨厚 外商搶進淘綠金

「世界上風況最好的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處」，吸引歐洲開發商捧著千億資金爭相來台，綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟說，以前彰化部分地區不適合種田，也不適合發展工業，但現在因為「風很大就賺到」。

「台灣經濟已經很久沒有這麼令人興奮」，鄭亦麟說，去年有些外商留在台灣的時間超過100多天，不僅飯店業者先賺到錢，開發商也簽了很多合作備忘錄，2025年離岸風電裝置容量規模由3GW提高到5.5GW，預估將可帶動約1兆元的投資，創造近2萬個就業機會。

台灣海峽擁有全世界稱羨的綠金寶藏－風電。（中央社檔案照片）台灣海峽擁有全世界稱羨的綠金寶藏－風電。（中央社檔案照片）

溫室效應帶來劇烈的氣候變遷，能源轉型成為全球關注的議題，總統蔡英文上台後，推動2025年落實非核家園，再生能源發電佔比須達20%，4月底離岸風電遴選出爐，象徵台灣能源轉型以及離岸風電產業發展站上新的起跑點。

經濟部能源局副局長李君禮說，離岸風電一投資就是20年，外商帶著資金、技術來台灣，就是看到政府的決心，也有相關配套，加上台灣產業有基礎、有潛力，笨重風機的部分零組件在地化後，開發商成本可以大降，自然前仆後繼地來台投資。

●離岸風電亞洲先驅 壯大產業鏈能量

不僅外資積極搶進，台電也在彰化縣王功漁港外海設立第一座國造「海氣象觀測塔」，台電營建處副處長陳君銓表示，離岸風機的規模及施作技術雖然難度高，但與觀測塔的基本工程技術、原理類似，透過實地操作，台電學到了很好的經驗。

上緯投控子公司海洋風電在苗栗縣竹南外海施設2部示範離岸風力發電機組，去年4月取得經濟部首次核發的海上風力發電機組電業執照，2部機組發電容量共8MW，可供應8000用戶，是目前國內唯一施設完成的離岸風機，「也是亞洲第一」。

李君禮指出，發展離岸風電「台灣是亞洲最快」，要借助國外廠商的know how，慢慢壯大國內相關產業的能量。

除了製造業受惠外，金融業也有上場打國際盃的機會，李君禮說，國內游資很多，沒地方去化，但離岸風電融資沒有抵押品，金融業透過第三方保險配套進行專案融資，有了綠色投資經驗後，未來可進一步參與國際相關聯貸案，連帶促進金融業發展。

國內外廠商爭食風電商機，但榮景背後藏有隱憂，鄭亦麟說，目前上位的母法都已經修得差不多，比較擔心的是政權（策）要穩定，否則投資人的信心會受影響，還有就是政策的能見度、跨部會的協調。

電網的配合也是再生能源極大化過程中的重要挑戰，核能流言終結者創辦人黃士修認為，為穩定供電，再生能源裝置容量一定會大於需求量，台電擔心配電系統的饋線容量不足，必須投下鉅資翻修電網，但以目前台灣社會的氛圍，未來施作會有困難。

此外，台灣沒有海上施工船，必須向國外租借外，加上受到強烈東北季風影響，全年最多僅半年適合施工，且建置離岸風電恐衝擊海洋生態、影響漁民生計，如何跟天候、海象搏鬥，兼顧友善環境，難度可想而知。

（中央社製圖）（中央社製圖）

●太陽光電爆發性成長 能源轉型再添生力軍

除了風電拚亞洲第一，太陽光電發展速度也很驚人，據經濟部能源局統計，再生能源總裝置容量2017年底累計已達5276MW，其中，與2015年相比，太陽光電成長近1倍，風力發電居次。

事實上，去年風力及太陽光電發電量各為17.1億度及16.9億度，創下歷史新高，李君禮難掩興奮地說，太陽光電2年推動計畫，成效比原先預想「來得更快」。

台灣太陽能產業本來就很強，是全球第2大太陽能電池生產國，但過去都是以出口為主，以致沒有大型的模組系統商；不過，元晶太陽能科技公司屏東模組廠4月30日正式啟用，全台最大的太陽能模組團正式上線，為台灣能源轉型注入一劑強心針。

發展太陽光電最關鍵要素是土地與併網電線設施，無法單靠能源局，行政院因此成立「能源及減碳辦公室」，除跨部會整合釋地外，也透過「以地找線」與「以線找地」雙管齊下，盼先達成2020年累積太陽光電總裝置容量達6.5GW。

展望太陽光電未來發展，鄭亦麟觀察，雖然2020年以前綠電發展會以太陽光電為主，但台灣地小人稠，光電成長勢必會因土地取得限制趨緩，他預估2020年後風力發電會有爆發式成長。

●邁向非核家園 供電穩定成最大挑戰

能源局預估，2020年太陽光電裝置容量可達6500MW，離岸風電則可有520MW，共可發100億度電，但到了2025年，太陽光電的裝置容量可擴增到2萬MW，離岸風電則有3000MW，約可發374億度電。

這些數字不僅代表台灣的能源轉型，也代表台灣「綠能科技」五加二創新產業的蓬勃發展。

不過，能源轉型是世紀工程，過程中必須確保供電穩定。2025年再生能源發電佔比目標20%，但去年再生能源貢獻僅5%，短期內要填補原來的核電缺口，燃煤與燃氣發電扮演重要角色。

但燃煤引發了空污疑慮，不僅地方政府陸續祭出禁用生煤條例，環保團體也頻頻發聲，天然氣第三接收站的建置又卡在環保爭議，短期難見曙光。

再生能源供應到位前，台電規劃針對舊燃煤機組汰舊換新，以深澳電廠擴建為例，採用「超超臨界機組」後，用煤量每度比傳統方式減少15.7%、二氧化碳排放減少19%，都遠低於環保法規標準值。

不過，綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰以韓國為例，大首爾地區透過提高能源使用效率、節能及發展再生能源等方式，減少對外縣市電力的倚賴程度，若北部縣市更積極節能，或許將不致出現電力缺口。

能源轉型不會一步到位，過程中各方都有關注的議題，能否以實際作為說服民眾及環保團體認同，共體時艱，仍有一段路要走。（編輯：林淑媛/許雅靜）1070515

延伸閱讀》機械產值破兆 五加二產業大步走

延伸閱讀》改革迫在眉睫 轉型路上的蔡英文

延伸閱讀》蔡總統就職2週年 從數字看國家的改變

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP