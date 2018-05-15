離岸風電拚亞洲第一 電網建置是挑戰

台灣風場得天獨厚，吸引外商搶進淘綠金，除了風電拚亞洲第一，太陽光電發展速度也很驚人。圖為總統蔡英文（中）5日參訪苗栗龍鳳漁港「海洋風電公司離岸風機」。（中央社檔案照片）

轉型路上的蔡英文/尋找產業新動能篇1（中央社記者林孟汝台北15日電）4月20日午後，福州街經濟部第一會議室外，陸續有車輛駛入，一群穿戴整齊的專業人士低頭快速走入會場，土洋廠商代表一字排開等待，屏息以待會場內的動態與結果。



這是蘊含兆元商機、離岸風電的遴選會場，為昭公信，評審們幾乎是偷偷摸摸、「包緊緊」入場。廠商的簡報順序還得透過公開抽籤決定，會議室更裝上監視器，全天監控，這樣史無前例的高規格措施，全因台灣海峽擁有全世界稱羨的綠金寶藏－風電。



●台灣風場得天獨厚 外商搶進淘綠金



「世界上風況最好的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處」，吸引歐洲開發商捧著千億資金爭相來台，綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟說，以前彰化部分地區不適合種田，也不適合發展工業，但現在因為「風很大就賺到」。



「台灣經濟已經很久沒有這麼令人興奮」，鄭亦麟說，去年有些外商留在台灣的時間超過100多天，不僅飯店業者先賺到錢，開發商也簽了很多合作備忘錄，2025年離岸風電裝置容量規模由3GW提高到5.5GW，預估將可帶動約1兆元的投資，創造近2萬個就業機會。





台灣海峽擁有全世界稱羨的綠金寶藏－風電。（中央社檔案照片）

溫室效應帶來劇烈的氣候變遷，能源轉型成為全球關注的議題，總統蔡英文上台後，推動2025年落實非核家園，再生能源發電佔比須達20%，4月底離岸風電遴選出爐，象徵台灣能源轉型以及離岸風電產業發展站上新的起跑點。



經濟部能源局副局長李君禮說，離岸風電一投資就是20年，外商帶著資金、技術來台灣，就是看到政府的決心，也有相關配套，加上台灣產業有基礎、有潛力，笨重風機的部分零組件在地化後，開發商成本可以大降，自然前仆後繼地來台投資。



●離岸風電亞洲先驅 壯大產業鏈能量



不僅外資積極搶進，台電也在彰化縣王功漁港外海設立第一座國造「海氣象觀測塔」，台電營建處副處長陳君銓表示，離岸風機的規模及施作技術雖然難度高，但與觀測塔的基本工程技術、原理類似，透過實地操作，台電學到了很好的經驗。



上緯投控子公司海洋風電在苗栗縣竹南外海施設2部示範離岸風力發電機組，去年4月取得經濟部首次核發的海上風力發電機組電業執照，2部機組發電容量共8MW，可供應8000用戶，是目前國內唯一施設完成的離岸風機，「也是亞洲第一」。



李君禮指出，發展離岸風電「台灣是亞洲最快」，要借助國外廠商的know how，慢慢壯大國內相關產業的能量。



除了製造業受惠外，金融業也有上場打國際盃的機會，李君禮說，國內游資很多，沒地方去化，但離岸風電融資沒有抵押品，金融業透過第三方保險配套進行專案融資，有了綠色投資經驗後，未來可進一步參與國際相關聯貸案，連帶促進金融業發展。



國內外廠商爭食風電商機，但榮景背後藏有隱憂，鄭亦麟說，目前上位的母法都已經修得差不多，比較擔心的是政權（策）要穩定，否則投資人的信心會受影響，還有就是政策的能見度、跨部會的協調。



電網的配合也是再生能源極大化過程中的重要挑戰，核能流言終結者創辦人黃士修認為，為穩定供電，再生能源裝置容量一定會大於需求量，台電擔心配電系統的饋線容量不足，必須投下鉅資翻修電網，但以目前台灣社會的氛圍，未來施作會有困難。



此外，台灣沒有海上施工船，必須向國外租借外，加上受到強烈東北季風影響，全年最多僅半年適合施工，且建置離岸風電恐衝擊海洋生態、影響漁民生計，如何跟天候、海象搏鬥，兼顧友善環境，難度可想而知。





（中央社製圖）

●太陽光電爆發性成長 能源轉型再添生力軍



除了風電拚亞洲第一，太陽光電發展速度也很驚人，據經濟部能源局統計，再生能源總裝置容量2017年底累計已達5276MW，其中，與2015年相比，太陽光電成長近1倍，風力發電居次。



事實上，去年風力及太陽光電發電量各為17.1億度及16.9億度，創下歷史新高，李君禮難掩興奮地說，太陽光電2年推動計畫，成效比原先預想「來得更快」。



台灣太陽能產業本來就很強，是全球第2大太陽能電池生產國，但過去都是以出口為主，以致沒有大型的模組系統商；不過，元晶太陽能科技公司屏東模組廠4月30日正式啟用，全台最大的太陽能模組團正式上線，為台灣能源轉型注入一劑強心針。



發展太陽光電最關鍵要素是土地與併網電線設施，無法單靠能源局，行政院因此成立「能源及減碳辦公室」，除跨部會整合釋地外，也透過「以地找線」與「以線找地」雙管齊下，盼先達成2020年累積太陽光電總裝置容量達6.5GW。



展望太陽光電未來發展，鄭亦麟觀察，雖然2020年以前綠電發展會以太陽光電為主，但台灣地小人稠，光電成長勢必會因土地取得限制趨緩，他預估2020年後風力發電會有爆發式成長。



●邁向非核家園 供電穩定成最大挑戰



能源局預估，2020年太陽光電裝置容量可達6500MW，離岸風電則可有520MW，共可發100億度電，但到了2025年，太陽光電的裝置容量可擴增到2萬MW，離岸風電則有3000MW，約可發374億度電。



這些數字不僅代表台灣的能源轉型，也代表台灣「綠能科技」五加二創新產業的蓬勃發展。



不過，能源轉型是世紀工程，過程中必須確保供電穩定。2025年再生能源發電佔比目標20%，但去年再生能源貢獻僅5%，短期內要填補原來的核電缺口，燃煤與燃氣發電扮演重要角色。



但燃煤引發了空污疑慮，不僅地方政府陸續祭出禁用生煤條例，環保團體也頻頻發聲，天然氣第三接收站的建置又卡在環保爭議，短期難見曙光。



再生能源供應到位前，台電規劃針對舊燃煤機組汰舊換新，以深澳電廠擴建為例，採用「超超臨界機組」後，用煤量每度比傳統方式減少15.7%、二氧化碳排放減少19%，都遠低於環保法規標準值。



不過，綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰以韓國為例，大首爾地區透過提高能源使用效率、節能及發展再生能源等方式，減少對外縣市電力的倚賴程度，若北部縣市更積極節能，或許將不致出現電力缺口。



能源轉型不會一步到位，過程中各方都有關注的議題，能否以實際作為說服民眾及環保團體認同，共體時艱，仍有一段路要走。（編輯：林淑媛/許雅靜）1070515



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