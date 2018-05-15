蘇貞昌指替朱立倫守地盤 侯友宜：只想做事

民進黨新北市長參選人蘇貞昌15日受訪時，分析前新北市副市長侯友宜參選新北市長的動機。侯友宜（圖）下午在深坑體驗製作豆腐，受訪時表示，他參選只想為新北市打拚做事情，和任何人無關。（侯辦提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年5月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受廣播訪問時，分析前新北市副市長侯友宜參選新北市長的動機。侯友宜下午受訪說，蘇貞昌吃他的豆腐也剛好而已，沒什麼關係，能為新北做事才是最重要。



蘇貞昌今天受訪表示，國民黨新北市長參選人侯友宜去年曾說不會參選，如今參選市長是替新北市長朱立倫守地盤。



侯友宜今天下午前往深坑區體驗製作手工豆腐，回味小時候自己在家裡做豆腐。他受訪時回應蘇貞昌的受訪內容，侯表示，被吃豆腐沒關係，反正他都很尊重蘇貞昌。



侯友宜說，選舉更重要的是政見，能夠為新北市做什麼，才是競選要走的路，選舉開心就好。他說，歡迎市民提供意見，讓他知道怎樣把新北市政做得更好，大家一起努力為新北市做事比較實在。



針對選舉對手蘇貞昌今天受訪時，提到侯友宜參選是為朱立倫守住地盤，侯友宜表示，他參選只想為新北市打拚做事情，和任何人無關。



侯友宜說，蘇貞昌是他很尊重的人，他與許多朋友長期都建立深厚的交情，不管是藍、綠、白或任何顏色，都是他的好朋友；他呼籲蘇貞昌不要學民主進步黨秘書長洪耀福喜歡挑撥，刻意見縫插針、誤導輿論方向。



蘇貞昌今天受訪證實，總統府秘書長陳菊將出任競選總部主委，且認為特任官輔選沒有違反行政中立。



侯友宜競選辦公室發布新聞說，民進黨果然傾府院黨資源全力拚選舉，無疑是要轉移中央執政不力的焦點。昨天行政院還召開搶救低薪記者會，顯然勞工不是民進黨心中最軟的一塊，選票才是。



侯友宜辦公室表示，民進黨應該請陳菊督促蘇貞昌對深澳燃煤發電廠議題、軌道建設等新北重大議題表態，不要一直花心思轉移焦點。（編輯：李錫璋）1070515