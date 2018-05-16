/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 以色列 馬英九 中華電信 安室奈美惠
> rss

回應專職立委期待 許智傑即起辭京城銀行獨董

發稿時間：2018/05/16 09:42

最新更新：2018/05/16 09:42

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北16日電）針對公督盟昨天公布兼職一事，民主進步黨立委許智傑今天表示，已請辭京城銀行獨立董事，回應社會對專職立委的期待；立委陳其邁也宣布即日起辭去蓬萊島雜誌負責人。

公民監督國會聯盟（公督盟）根據監察院財產申報事業投資項目，與經濟部商業司、財政部營業稅籍資料等，比對出第9屆立委擔任董監事職務的彙整表，昨天召開記者會公布。

根據公督盟公布的董監事名單，許智傑擔任京城銀行獨立董事，陳其邁擔任蓬萊島雜誌負責人。被點名的民進黨立委許智傑說，擔任獨董是監督也是學習，自己行得正、坐得正。

不過，許智傑昨晚發表聲明，雖然兼職獨立董事並無不法，但為了回應各界對於專職立委的期許，他即刻起辭去京城銀行獨立董事的職務。

許智傑今天上午向中央社記者表示，立委是正職也是專職，經與幕僚討論後，決定昨晚發表聲明，今天一早已向京城銀行正式請辭獨董一職，盼所有紛擾到此為止。

陳其邁也發表聲明指出，蓬萊島雜誌社是由民主前輩「信介仙」黃信介等人所創辦成立，它是黨外時期對抗威權統治、傳播民主思想的重要刊物。直到因為「蓬萊島三君子」事件，才被迫停刊。

陳其邁表示，2009年，在最困難的時候，基於對言論自由信念的傳承，擔任復刊後的蓬萊島雜誌社長，並未支薪，且入不敷出，勉力維持運作，延續宣傳追求民主價值。

陳其邁說，但因投入年底的高雄市長選舉，所以已辭去負責人一職，由其他人接棒，繼續傳承自由民主的信念。1070516（編輯：溫貴香）

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP