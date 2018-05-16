回應專職立委期待 許智傑即起辭京城銀行獨董

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北16日電）針對公督盟昨天公布兼職一事，民主進步黨立委許智傑今天表示，已請辭京城銀行獨立董事，回應社會對專職立委的期待；立委陳其邁也宣布即日起辭去蓬萊島雜誌負責人。



公民監督國會聯盟（公督盟）根據監察院財產申報事業投資項目，與經濟部商業司、財政部營業稅籍資料等，比對出第9屆立委擔任董監事職務的彙整表，昨天召開記者會公布。



根據公督盟公布的董監事名單，許智傑擔任京城銀行獨立董事，陳其邁擔任蓬萊島雜誌負責人。被點名的民進黨立委許智傑說，擔任獨董是監督也是學習，自己行得正、坐得正。



不過，許智傑昨晚發表聲明，雖然兼職獨立董事並無不法，但為了回應各界對於專職立委的期許，他即刻起辭去京城銀行獨立董事的職務。



許智傑今天上午向中央社記者表示，立委是正職也是專職，經與幕僚討論後，決定昨晚發表聲明，今天一早已向京城銀行正式請辭獨董一職，盼所有紛擾到此為止。



陳其邁也發表聲明指出，蓬萊島雜誌社是由民主前輩「信介仙」黃信介等人所創辦成立，它是黨外時期對抗威權統治、傳播民主思想的重要刊物。直到因為「蓬萊島三君子」事件，才被迫停刊。



陳其邁表示，2009年，在最困難的時候，基於對言論自由信念的傳承，擔任復刊後的蓬萊島雜誌社長，並未支薪，且入不敷出，勉力維持運作，延續宣傳追求民主價值。



陳其邁說，但因投入年底的高雄市長選舉，所以已辭去負責人一職，由其他人接棒，繼續傳承自由民主的信念。1070516（編輯：溫貴香）