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柯建銘：民進黨若自提人選 三足鼎立對丁守中有利

發稿時間：2018/05/16 10:24

最新更新：2018/05/16 10:59

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民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）16日上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪表示，對於台北市長選舉，民進黨若自提人選，對民進黨、柯文哲都很艱難，三足鼎立對國民黨台北市長參選人丁守中是有利的。中央社記者張皓安攝　107年5月16日民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖）16日上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪表示，對於台北市長選舉，民進黨若自提人選，對民進黨、柯文哲都很艱難，三足鼎立對國民黨台北市長參選人丁守中是有利的。中央社記者張皓安攝　107年5月16日

（中央社記者陳俊華台北16日電）台北市長選舉，民進黨是否禮讓柯文哲備受關注。民進黨團總召柯建銘今天說，若自提人選，對民進黨、柯文哲都很艱難，三足鼎立對國民黨台北市長參選人丁守中是有利的。

柯建銘上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻問，外界質疑民進黨「不禮讓」柯文哲是假的，等到自提人選一陣子後，再說民調太低，最後含淚支持柯文哲。

柯建銘說，現在這個氛圍，不知道誰有能力操作這問題，但他不是民進黨選舉對策委員會（選對會）成員，講太多會被說是隨意揣測、不是很精準，馬上就見分曉，就看今天下午的成果。民進黨選對會今天將開會討論台北市長選舉到底自提或不自提人選。

周玉蔻問，柯文哲是否有私下拜託？柯建銘說，柯文哲怎麼會找他拜託，持平而論兩人是好朋友沒錯，他也相當程度了解柯文哲，也敢跟柯文哲講真話，但已經很久沒有跟柯文哲見面。

柯建銘說，柯文哲可能想亡羊補牢「為時有點晚了」，基層反彈到這種程度，不要說名嘴圈，所有人都極度反彈的時候，用所有功力也很難自圓其說，「最後自己就提名、自己好好打，這是最單純的」。

周玉蔻問，是否想對柯文哲講幾句話。柯建銘表示，柯文哲是很自我中心的人，「他（柯文哲）是局中人，應該了解處境艱難」，若民進黨自提人選，三足鼎立對民進黨、柯文哲都很艱難，「三足鼎立對丁守中是好的」。

周玉蔻又問，要是民進黨在新北市、台北市都選輸了，誰要下台負責？柯建銘說，「不要詛咒民進黨」，民進黨會很認真打選戰，仗都還沒打，就在想輸了要怎樣，邏輯完全不對。

另外，周玉蔻問，軍人年改會不會在7月1日與公教同步實施。柯建銘說，「不要為7月1日，而7月1日」，軍改相關修法案上週才送出委員會，臨時會要來處理，就照程序走，「我不敢一定講說7月1日」；至於年底大選前是否不會處理同性婚姻法案，柯建銘說，「我可以很肯定是這樣」，黨團都認為「不要再弄了」。（編輯：溫貴香）1070516

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