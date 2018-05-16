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台北市長布局 柯文哲：綠知最大利益但難行

發稿時間：2018/05/16 10:59

最新更新：2018/05/16 10:59

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（中央社記者梁珮綺台北16日電）民進黨選對會今天將公布台北市長徵詢結果，傾向自提人選。台北市長柯文哲今天說，民進黨知道台北市長選舉如何布局會有最大利益，但還是很難這樣做。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班時，再度接受媒體訪問，暢談選舉相關議題。

柯文哲說，人若是完全理智的，歷史就不有趣了，如今也沒有歷史可以讀，「按照大數據分析，知道統計上應該要怎麼做，可是人還是有感情、備受牽制」。他說，民進黨在純粹理智思考後，知道台北市長選舉如何布局會有最大利益，但還是很難這樣做。

柯文哲重申，比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的叫是非，所以他在台北市議會不願回答兩岸一家親相關問題，「每個人都在逼迫我啊！這樣是很不好的，曾幾何時，台灣都在用意識形態檢驗自己同胞」。

他說，並非意見不同就是批評，「如果把提出不同意見的人當女巫燒掉，說不同心，這沒法度（台語：指沒辦法）」。他認為，如今已是黨同伐異，意見不同的就修理。

他表示，若民進黨真的自提人選，市府內部被點名的副市長陳景峻、副秘書長李文英、民政局長藍世聰具備民進黨籍，處境相當尷尬，「難道就要出去嗎？國民黨也提名，在市府工作的國民黨人好像也沒退出啊」。

對於有沒有機會再合作，柯文哲說，美蘇冷戰時也沒有互丟原子彈、兩韓領導人握手，「什麼都有可能」。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070516

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