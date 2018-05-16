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敬鵬大火多人殉職 內政部研擬科技輔助入火場

發稿時間：2018/05/16 11:59

最新更新：2018/05/16 11:59

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（中央社記者劉麗榮台北16日電）桃園敬鵬工廠大火致多名消防員殉職，內政部次長邱昌嶽今天表示，主要是對現場災害危險狀況沒有充分掌握，未來將對全國高風險場所普查，並研擬科技無人載具輔助進入火災現場。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請勞動部、內政部、財政部、行政院人事總處、行政院主計總處及銓敘部就「如何改善警消人員各項權益（人力、裝備、工作條件及結社權）實施檢討」進行專題報告，並備質詢。

民主進步黨立委吳焜裕質詢時關切敬鵬大火消防員的殉職原因，邱昌嶽表示，事故調查原因，初步問過桃園市相關機關，對現場災害的危險狀況沒有充分掌握，是比較大的原因。

邱昌嶽說，內政部要求針對全國高風險場所普查，從這次大火也發現到工廠化學品的資訊揭露、平面配置圖的處理等，都需要改進。

吳焜裕說，不只平面圖，要有立體3D圖，甚至研擬科技輔助工具如無人載具，進入火場協助了解現場情況。

邱昌嶽說，內政部召開的第一次專案會議，很多學者專家有提到科技輔助部分，未來會朝此方向努力，由無人載具確認安全無虞後，消防員再進入火場。

消防人力方面，根據內政部統計，消防人員現有員額1萬5217人，預算缺額1191人。邱昌嶽說，目前每年的淨增加約500人。內政部消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，從108年起以5年增補3000人為推動目標，逐年增補。

桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間9時30分左右發生大火，火勢猛烈造成埔心分隊、平鎮分隊、山峰分隊6位消防人員不幸罹難。

衛環委員會召委陳宜民今天也邀請現場人員為敬鵬大火罹難者默哀30秒。（編輯：林興盟）1070516

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