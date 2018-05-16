綠選對會中午說明北市布局 黃承國堅持自提

民進黨選對會16日召開會議，針對是否自提台北市長人選或繼續與現任市長柯文哲合作，提出建議，民進黨台北市黨部主委黃承國（右）抵達中央黨部開會。中央社記者鄭傑文攝 107年5月16日

（中央社記者葉素萍台北16日電）民主進步黨選對會今天將就台北市長選舉是否自提人選，做出決定。選對會成員、民進黨台北市黨部主委黃承國會前受訪指出，他還是秉持一貫的立場，「主張自提人選」。



民進黨上午召開選舉對策委員會，預計中午12時50分說明選對會會議結論。



民進黨上週已陸續徵詢黨內有意參選台北市長人士、基層里長、北市議員與市議員參選人。



黃承國說，今天會有一個結論，他還是秉持一貫的立場，主張自提人選；幾次徵詢的意見匯集了，今天向選對會其他成員報告、商量，開會後，將有明確決定。



媒體追問，選對會成員5月1日與台北市長柯文哲會面，本來有提到要再禮讓，但柯文哲的言論，似乎讓選對會成員不開心。



黃承國說，「沒有、沒有、沒有提到任何所謂禮讓或合作的字眼，絕對沒有」，柯文哲也沒有要求，就像之前講過的，「我們只是禮貌性地告知他（柯文哲），我們要啟動市長提名的作業」，聽取柯文哲的意見，柯文哲表示尊重民進黨的體制，尊重民進黨選對會的決定，柯文哲並沒有表示要合作或希望民進黨禮讓。



媒體追問，柯文哲是否提到他跟國民黨的丁守中選，他還是會贏；黃承國說：「他（柯文哲）當然有聊到一些他認為的選情，這部分就不必逐句解釋。」



選對會開會的同時，台灣國成員則在民進黨部樓下靜坐，等待開會結論。



台灣國成員指出，如果民進黨決定自提名，他們將全力為民進黨的提名人輔選；如果決定禮讓柯文哲，他們將當場剪斷黨證，號召群眾拒投民進黨，全力反輔選柯文哲。（編輯：林興盟）1070516