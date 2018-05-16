WHA未邀台灣 醫界聯盟提短中長期因應策略

第71屆世界衛生大會（WHA）將登場，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席；民進黨立委劉世芳國會辦公室與台灣醫界聯盟基金會16日在台大校友會館舉辦座談會，基金會董事長吳樹民（中）、民進黨立委劉世芳（右）、陳其邁（左）等出席與會，提出短中長期因應策略，繼續將台灣訴求傳達國際。中央社記者裴禛攝 107年5月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席；財團法人台灣醫界聯盟基金會今天提出短中長期因應策略，繼續將台灣訴求傳達國際。



台灣醫界聯盟基金會呼籲，短期策略應爭取各國政府公開聲明支持台灣出席WHA；中程應推動WHA會員國表決，以「決議文」形式常態化台灣觀察員的資格，而不須每年等待WHO邀請函；長期以「台灣」名稱成為WHO正式會員。



民進黨立委劉世芳國會辦公室與台灣醫界聯盟基金會上午在台大校友會館共同主辦「台灣參與WHO：專業參與、全民動員」座談會，就歷年推動參與WHO的努力進行意見交流，並討論台灣今年爭取參與WHA遭遇的挑戰與因應策略。



台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民指出，台灣爭取加入WHO，遭遇的問題都是來自中國，中國從未停止打壓台灣，所以所謂「兩岸一家親」是不可能的事情。



劉世芳表示中方外交部、國台辦之前曾聲稱因為民進黨當局不承認體現「一個中國原則」的「九二共識」，所以台灣參加WHA的政治基礎不存在。中方這種說法是「打人喊救人」，也非常明顯違反WHO全球參與不分國界的方向。在中方眼裡，參與WHO是政治，而不是健康。這與全球健康防疫取向的觀點完全背道而馳。



劉世芳呼籲，各國應支持台灣，不要隨中方起舞。「講一句比較直白的話，病毒不會知道什麼叫做『九二共識』，病毒也不會確認台灣人或中國人而有所區隔。」



王定宇、陳其邁、林靜儀等民進黨立委也出席座談會，強調「德不孤、必有鄰」，台灣受中方打壓處境艱難，但重要大國對台灣參與WHA的態度比以往更加支持。



王定宇說，推動台灣加入WHO是一件對的事，「一件對的事，朋友會越來越多。」



陳其邁表示，台灣的醫療服務，在世界是頂尖國家，許多國際友人都替台灣發聲指出「拒絕台灣參加WHO是非常可恥的現象」。防疫不能有缺口，假如台灣不能參加WHA，那麼今年WHA以「全面健康覆蓋」為大會主題，不就是一大諷刺。



陳其邁指出，今年包括美、日、歐盟、加拿大，支持台灣的強度都比過去還進步。台灣如果能夠參與WHO可以為人類健康福祉做出貢獻，更何況健康是基本人權。WHO應正視台灣人的人權，讓台灣納入國際醫療社群中，對台灣才是公平的，「相信有一天在正式會員的位置上，會有一個名字叫做『台灣』。」（編輯：黃國倫）1070516