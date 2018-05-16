警消人力缺額 內政部盼108年補足

（中央社記者劉麗榮台北16日電）全國警消人力不足，內政部常務次長邱昌嶽今天表示，今年會補4000名警力，警力缺額問題明年會緩和，且將擴大容訓量，民國108年補足警消人力缺口，應該沒有問題。



立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請勞動部、內政部、財政部、行政院人事總處、行政院主計總處及銓敘部就「如何改善警消人員各項權益（人力、裝備、工作條件及結社權）實施檢討」進行專題報告，並備質詢。



內政部報告指出，統計至民國107年4月止，警察人員現有員額6萬9692人，預算缺額4087人；消防人員現有員額1萬5217人，預算缺額1191人。



中國國民黨立委王育敏質詢時表示，全國警力還有許多缺額，以台北市而言，立院周邊陳抗不斷，必須出動大批警力維安，導致員警超時上班。



邱昌嶽指出，今年將補4000名警力，明年開始，員警人力問題比較緩和。他說，過去警察人力缺口曾高達8767人，近年積極擴大招生後，缺額已逐年下降。



消防人力部分，邱昌嶽說，消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，從108年起以5年增補3000人為推動目標，逐年增補。他指出，擴大警消的招收與容訓量，盼至少在108年前盡量補足人力缺口，「警消應該都沒有問題。」



民主進步黨立委邱泰源質詢時問到警消新生的來源分布，邱昌嶽說，以中南部為主，雲林縣、嘉義縣和彰化縣的年輕人特別多。



邱昌嶽說，警消待遇比一般公務員比較好，這幾年招生滿熱絡，沒有受到影響。他也強調，政府重視警消人員的尊嚴，警消勤務辛苦、危險，是大家較不願投入的原因，這也是政府努力的目標。（編輯：林孟汝）1070516