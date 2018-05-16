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馬英九洩密案掀總統職權爭論 藍綠交鋒

發稿時間：2018/05/16 12:58

最新更新：2018/05/16 12:58

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(中央社記者王承中、蘇龍麒台北16日電)國民黨立委李彥秀等人今天對前總統馬英九被控洩密案改判有罪，力挺馬英九上訴外更憂心國家元首處理機密公務職權將被限縮。民進黨立委蔡易餘說，兩者無關、兩碼子事。

民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘說，上訴是馬英九的權利，馬英九不用國民黨立委勸他上訴，這動作只是國民黨立委做場給馬英九。

蔡易餘說，馬英九的案件本身，爭點在於院際調解權，至於院際調解權讓最高法院來定義也是不錯的，這個案子符不符合院際調解權是很大的爭議，院際調解應該是五院院長都要叫來，但當時馬英九是找檢察總長、行政院長鬥爭立法院長，狀況是不太一樣的。

蔡易餘表示，洩密怎麼會是總統的職權，偵查不公開不只是檢察官辦案要遵守，總統也應該遵守，因此這既不是總統職權也不是院際調解權。

高院審理前總統馬英九被控洩密案，昨天改判馬英九有罪，處4月徒刑。馬英九表示，這是一個憲法訴訟，攸關總統職權的行使，一定要釐清，「所以我一定會上訴」。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀，以及副書記長蔣萬安、柯志恩等十多名國民黨立委，上午在立法院召開記者會高呼「馬英九加油」、「不信公理喚不回」等口號力挺馬英九。

李彥秀表示，高院的判決忽略憲法賦予總統的職務權力，未來國家元首處理機密公務職權將被限縮，而判決出爐後檢察官辦公室竟傳出歡呼聲，不禁令人質疑北檢已成為民進黨的「東廠」，充當政治黑手、打手，監委陳師孟放話要查「辦綠不辦藍」的檢察官，寒蟬效應已發生。

蔣萬安表示，對於「院際調解權」的分際，地院與高院認知差距如此大，未來最高法院若不能秉持司法獨立精神加以釐清，日後總統行使職權尤其是機密公務部分，恐怕只能消極因應。高院未考慮國家元首行使職權的高度與事實，如此主觀的判決讓人難以信服。

與會的國民黨立委賴士葆說，按照高院判決的邏輯，總統開國安會議將國家機密提給幕僚討論，是否也涉及洩密？1996年飛彈危機時，時任總統的李登輝對外說中共布署的是「啞巴彈」，導致台灣海外情報機構瓦解，難道不是更嚴重的洩密？高院的判決已產生嚴重憲政危機。（編輯：溫貴香）1070516

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