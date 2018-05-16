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陳雄文指蔡總統勞工政見跳票 勞動部回應了

發稿時間：2018/05/16 13:40

最新更新：2018/05/16 13:40

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（中央社記者謝佳珍、余曉涵台北16日電）前勞動部長陳雄文今天表示，總統蔡英文選前提出6大勞工政見，但執政兩年，放寬勞工每月加班上限到54小時，未提出最低基本工資法、中高齡就業專法等，政見跳票，六大皆空。

對此，勞動部次長施克和回應，過去兩年相關總體經濟的統計數據（如勞參率、失業率、薪資統計）上都有逐步改善，相關立法、修法作業也都在進行中，陳雄文可能對勞動部基層同仁過去兩年的努力不甚暸解，甚表遺憾。

國家政策研究基金會上午召開「蔡政府執政2週年長照暨勞工政策檢視」記者會，由陳雄文主持，邀前行政院政務委員薛承泰、中國國民黨籍立法委員王育敏、李彥秀等人與談。

陳雄文表示，蔡總統選前提出縮短勞工總工時、扭轉勞工低薪趨勢、支持青年與中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞與職災勞工、公平的集體勞資關係等6大勞工政見；目前看來都跳票。

他說，蔡政府在縮短勞工總工時方面不斷反覆，修改勞動基準法將勞工每月加班上限由46小時放寬到54小時，與縮短總工時政見背道而馳。

陳雄文表示，行政院長賴清德說勞工薪資接近新台幣6萬元，但事實上有一半以上勞工在3萬5000元以下；搶救低薪，目前看來是政經結構問題，而非短期祭出措施可以達成。

他說，蔡總統選前提出制定最低基本工資法、中高齡就業專法、派遣勞工保護法等，執政兩年過去，到現在都沒看到。蔡總統選前所提勞工六大政見是「六大皆空」。

王育敏表示，蔡政府選前提出以稅收支應長照，上任後透過菸稅、遺贈稅想作為長照主要財源，但遺贈稅是機會稅，去年短收高達9成，菸稅短收5成，如何作為長照穩定財源。

她說，長照保險是應該走的路，她已經在立法院提出版本，希望民進黨不要阻擋，共同為建構可長可久的制度努力。

薛承泰認為，嬰兒潮世代即將步入高齡，長照需求增加，長照保險開辦最理想時間是2020年，在此之前，應做好準備。（編輯：林孟汝）1070516

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