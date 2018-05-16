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民進黨分手柯文哲 藍市議員觀望綠贊同

發稿時間：2018/05/16 14:19

最新更新：2018/05/16 14:19

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）民主進步黨選舉對策委員會今天決定，台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選。藍營市議員直指「徵召何人」是重點，否則就是打假球；綠營市議員則表贊同，有助基層整合。

中國國民黨台北市議員王鴻薇告訴中央社記者，民進黨中央是擋不住地方和基層壓力，所以決定不再禮讓柯文哲，但「徵召何人」是下一個重點，若是強棒人選才是玩真的。

反之，王鴻薇說，若徵召綠營有意參選的立委姚文智或前副總統呂秀蓮，因他們民調不高，那就是打假球之舉，只是要平復基層反彈聲浪，最後可能祭出棄保效應對策。

王鴻薇指出，柯文哲輸誠綠營未果，現在面對兩黨夾殺，高喊要走出藍綠，這是裝可憐、打悲情牌，這招只能用一次，且柯文哲手握北市行政資源，並非弱小，北市藍綠現在才是在野黨。

民進黨台北市議員許淑華受訪時表示，柯文哲白色力量執政近4年仍未看到成果，政策績效不如預期，例如北市BOT案現今都推不動，只會讓台北市政府員工疲於奔命，不要再用走出藍綠的選舉口號做政治操作。

許淑華指出，民進黨決定啟動徵召，就是擔憂綠營支持者不出來投票，基於不能悖離選戰支持者和忽視基層反彈聲浪，在進行整體效益評估後而決定，要先穩住原先士氣和議員席次，才不至於崩盤。

即便有外溢效益，許淑華認為，挺柯民眾也不會轉投給綠營，外溢影響有限，現階段就是要凝聚向心力拚選舉，中央也要推出有感政策，才能衝破現在低迷態勢。

台北市信義區五全里里長吳秀好表示，自己也是民進黨黨員，認為柯文哲執政任內積極處理基層事務，比前任台北市長馬英九和郝龍斌有效率，禮讓柯文哲沒有什麼不好，但黨內少數人大聲反柯，打趴多數挺柯者。

吳秀好認為，民進黨分手柯文哲對選情有影響，但仍需視5月底徵召人選是誰，才能有較明確評估，否則綠營落居第三名很難看，爭取勝選最重要。

台北市大同區鄰江里里長陳豐祥受訪指出，民進黨找自己人就對了，並認為台北市長要找有心做事的人，姚文智長期耕耘北市是最佳人選，他給予高度認同，直指柯文哲已變質是「變色龍」，雙方分手可讓綠營基層快速整合。（編輯：李亨山）1070516

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