馬英九改判有罪 吳敦義：強烈支持上訴

（中央社記者謝佳珍台北16日電）前總統馬英九被控洩密等案，二審改判有罪。中國國民黨主席吳敦義今天表示，台灣高等法院曲解法令、有意羞辱國家前元首，判決無法令人信服，強烈支持馬英九依法提起上訴。



馬英九被控洩密等案遭台灣台北地方法院檢察署起訴，一審獲判無罪；全案經上訴，二審台灣高等法院昨天撤銷原判決，改判馬英九有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。



吳敦義下午在國民黨中常會表示，對於高院逆轉地院判決，改判馬英九4個月有期徒刑，強烈遺憾；憲法第44條明定總統有「院際協調權」，高院卻逾越權責、逕自否定憲法所賦予總統的職權，分明是曲解法令、有意羞辱國家前元首，判決無法令人信服。



吳敦義表示，國民黨全黨上下強烈支持馬英九依法提起上訴，捍衛自身清白、維護司法獨立審判的核心價值。大家一起為馬英九加油，也為台灣司法公正加油。



馬英九被控洩密等案，起於已解散的最高法院檢察署特別偵查組民國102年偵辦民主進步黨籍立法委員柯建銘及時任立法院長王金平疑涉司法關說案。



台灣高等法院承審合議庭15日上午10時宣判，審判長江振義表示，馬英九將當時的檢察總長黃世銘告知的偵查秘密、個人資料、通訊監察資料轉告當時的行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強，洩密事證明確。（編輯：林興盟）1070516