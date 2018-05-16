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民進黨分手柯文哲 丁守中：將成三強鼎立

發稿時間：2018/05/16 15:49

最新更新：2018/05/16 15:49

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）民進黨對台北市長選舉，將啟動徵召程序、提出人選。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，這是「民進黨基層怒吼，終止民進黨高層的政治婚外情」，三強鼎立局面很快形成。

備戰台北市長選舉，民進黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選，除再徵詢已表態參選的黨內人士外，也會再看有無其他人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。

民進黨確定不禮讓台北市長柯文哲，雙方確定分手。

丁守中下午拜訪北市文山區里長，會前受訪表示，民進黨要自提台北市長候選人，可看到是民進黨基層堅持要有自己的政黨價值，向黨中央發出怒吼，終結民進黨高層的政治交易，易言之就是「民進黨基層怒吼，終止民進黨高層的政治婚外情。」

他評估，依民進黨擁有基層實力和27席台北市議員陣營，很快就會拉近和柯文哲的（民調）距離，形成三強鼎立局面，因為民進黨基層只認證綠旗、不會支持白旗，許多柯粉都是綠粉，但因民進黨未自提人選才靠行柯文哲，只要綠旗一揮就會全部歸隊，三強鼎立局面很快形成。

外傳民進黨可能徵召行政院長賴清德或是總統府秘書長陳菊，甚或「假提名真禮讓」。丁守中表示，目前看來民進黨要推出最強棒才能鞏固北市3成基本盤，自然是徵召賴清德或陳菊機率相對高。

他認為，「假提名真禮讓」極有可能，藉此操作棄保效應，但認為棄保會發生在綠營和柯文哲之間；若要演變成藍綠對決，也不會這麼容易，因深綠會強烈反彈，綠營基層也非傻瓜，不會支持政治投機者柯文哲，否則民進黨會走上小三的路。

若演變成三強鼎立局面，丁守中說，因民進黨和柯文哲都擁有執政優勢和行政資源，自己仍戒慎恐懼、全力以赴，但多數市民認為台北市政落後，城市競爭力一直下滑，他會提出更好政策爭取中間選民支持，終結這種退步現象。（編輯：李亨山）1070516

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