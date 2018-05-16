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產業創新 蔡英文：行政團隊和業者要相互協助

發稿時間：2018/05/16 16:44

最新更新：2018/05/16 16:44

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（中央社記者呂欣憓台北16日電）兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天表示，面對數位經濟、網路世代的挑戰，在產業創新的過程中，行政團隊和實際投入的業者必須相互協助、共同思考，更有效推動相關政策。

民主進步黨今天下午舉行中常會，會中邀請台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）祕書長程九如以「推動智慧經濟、拓展數位領土」為題進行專案報告，民主進步黨發言人鄭朝方會後轉述蔡英文聽取專案報告後裁示。

蔡英文說，面對數位經濟、網路世代的挑戰，行政團隊應該要知道，在產業創新的過程中，實際投入的業者，是一起推動經濟轉型的伙伴，她要拜託所有業者，不要害怕跟政府打交道，雙方必須相互協助、共同思考，更有效推動相關政策。

蔡英文說，過去2年，政府檢討許多不合時宜的法規，例如金融科技發展與創新條例的立法、公司法修正、賦稅改革、完善智財權等，透過法令的修改、鬆綁，創造了友善產業創新的環境。

蔡英文指出，行政院提出「優化新創事業投資環境行動方案」和「數位國家計畫」，整合跨部會的資源，鼓勵新創產業發展，並將智慧科技融入各項政策中。

蔡英文最後表示，推動產業轉型、扶植新創事業、協助青年實踐夢想，是政府對人民的承諾，這2年的改革，已有了具體成果，行政團隊要持續努力，並讓更多的人參與。（編輯：蘇志宗）1070516

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