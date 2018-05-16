藍：研判綠徵召姚文智 丁守中選情樂觀

（中央社記者謝佳珍台北16日電）民進黨將自提台北市長人選，國民黨黨務人士今天說，出乎意料，研判民進黨可能徵召立委姚文智，三方賽局，國民黨提名的丁守中選情樂觀，台北市長柯文哲相對艱困，可能居第三。



備戰台北市長選舉，民主進步黨選對會今天決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序、提出人選，除再徵詢已表態參選的黨內人士外，也會再看有無其他人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。



中國國民黨已通過提名前國民黨籍立法委員丁守中參選台北市長，在確定民進黨將自提人選後，台北市長選舉將呈現「三強鼎立」局面。



不願具名的國民黨黨務人士表示，原本研判民進黨與柯文哲應該是郎有情、妹有意，沒想到卻走上分手道路，出乎國民黨意料。三強鼎立，柯文哲選情艱困。



黨務人士研判，雖然行政院長賴清德是最強人選，但參選意願不高，民進黨最後可能徵召已經表態參選的民進黨籍立委姚文智。



黨務人士認為，民進黨徵召姚文智最「順理成章」，畢竟姚文智在台北市經營許久，比起外界傳聞的可能人選、文化部長鄭麗君，徵召姚文智機率最高。



民進黨決定自提人選，但外界質疑可能推出人選後，最後以民調太低，還是含淚支持柯文哲。國民黨黨務人士研判，可能性相當低；如果要採二階段民調方式，操作棄保，等於把台北市民當白痴，況且姚文智會配合「打假球」嗎。



黨務人士指出，如果民進黨最後「髮夾彎」，不僅犯了兵家大忌，基層選民也會錯亂，最後傷害民進黨形象，也會對選情造成衝擊。



黨務人士說，國民黨對丁守中選情相當有信心且樂觀，因為丁守中對台北市具深厚感情，為參選台北市長準備24年，所提政見與時俱進，也有自己的團隊，「底氣很足」，且民調趨勢往上，輔選起來相對輕鬆。



黨務人士認為，三方賽局，藍綠各自有基層，柯文哲只能依靠網軍，在藍綠各自歸隊下，研判選舉結果柯文哲可能是第三名。



此外，國民黨中常會今天通過8月19日在新北市板橋體育館舉辦第20屆第2次全國代表大會，會中將由黨主席吳敦義授旗給所有縣市長提名人選，營造團結氣勢。（編輯：李淑華）1070516