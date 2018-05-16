民進黨自提北市長 蘇貞昌：會提最適當人選

（中央社記者王鴻國新北16日電）民進黨中央決定台北市長選舉啟動徵召程序，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受訪表示，黨中央應該也會循民主機制，斟酌各方情況後提出來最適當的人選。



至於是否提行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊選北市，對新北的選情會比較有幫助？蘇貞昌表示，他們兩個都不適當，賴清德剛剛做，應讓他繼續在行政院長的工作上好好發揮，這對國人才有幫助；陳菊也才剛接秘書長重擔，也應該讓她好好幫助總統蔡英文。



至於是否要徵召最強的人選一事，蘇貞昌表示，強弱是比較，現在不曉得有多少人要比較，黨中央若要採徵召程序，會有一定的民主程序。



他談到陳菊說新北機車污染問題比深澳電廠更嚴重時表示，陳菊沒有壞意，新北機車族在人均比例上也不是全國最高，他若當新北市長，一定要多做好公共運輸的設施跟交通管理，讓通勤的朋友更方便，從多面向來解決機車族的痛苦，多面向減少污染。



蘇貞昌也針對選戰成了新媒體大戰，相繼成立IG、LINE官方帳號的問題表示，已經成立IG、LINE官方帳號，很希望大家加入、一起衝。他非常重視各界民意，因此，無論是新媒體或傳統聯絡方法，他們都運用各種管道和各界朋友溝通。（編輯：李錫璋）1070516