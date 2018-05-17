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公教年改釋憲案 八百壯士獲國親幫忙連署

發稿時間：2018/05/17 11:01

最新更新：2018/05/17 12:04

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反年改團體八百壯士17日上午在立法院召開記者會，指揮官吳其樑（前左3）表示，已完成公教年改釋憲案的連署，將依程序提出釋憲。圖前右為國民黨立委吳志揚。中央社記者施宗暉攝 107年5月17日反年改團體八百壯士17日上午在立法院召開記者會，指揮官吳其樑（前左3）表示，已完成公教年改釋憲案的連署，將依程序提出釋憲。圖前右為國民黨立委吳志揚。中央社記者施宗暉攝 107年5月17日

（中央社記者劉冠廷台北17日電）八百壯士指揮官吳其樑今天說，在國民黨、親民黨大力支持下，已完成公教年改釋憲案的連署，將依程序提出釋憲；八百壯士副指揮官吳斯懷說，待軍改草案三讀，也將提出釋憲。

反年改團體八百壯士上午在立法院召開記者會，吳其樑表示，八百壯士基於軍公教警一體的理念，除不斷爭取軍人應有的法定權益與尊嚴外，並積極邀集法律專業顧問同步策擬完成公教、軍人釋憲書，期間經多方努力獲得國民黨、親民黨及無黨團結聯盟立委高金素梅等38位立委的支持，完成連署，達成軍公教期盼釋憲的一致想法。

吳斯懷表示，後續會在黨團的協助下，按照程序聲請公教年改的釋憲，等到軍人年改版本三讀通過後，會接續提出軍人退撫制度版本違憲的聲請釋憲程序，呼籲大法官保持中立，給軍公教公平的釋憲機會。

與會的全國公務人員協會理事長李來希說，聲請釋憲是人民基本權益受侵害後，不得以、卑微的要求，請不要再用程序的理由駁回，要實質審查有無違憲；若沒有違憲，軍公教是最守法的，就會照著做。

本次記者會，國民黨立法院黨團總召林德福，也帶領著黨團成員一同參加，林德福表示，黨團全力支持公教年改的釋憲，因為這已打破信賴保護原則，且法律也不應該溯及既往。

根據司法院大法官審理案件法規定，中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。（編輯：黃國倫）1070517

反年改團體八百壯士17日上午在立法院召開記者會，指揮官吳其樑（前左2）、副指揮官吳斯懷（前左3）等人一同呼口號，表示將依程序提出釋憲。圖前右為國民黨立委江啟臣。中央社記者施宗暉攝 107年5月17日反年改團體八百壯士17日上午在立法院召開記者會，指揮官吳其樑（前左2）、副指揮官吳斯懷（前左3）等人一同呼口號，表示將依程序提出釋憲。圖前右為國民黨立委江啟臣。中央社記者施宗暉攝 107年5月17日
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