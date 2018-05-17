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外媒：吳釗燮批中施壓WHO秘書長阻台赴WHA

發稿時間：2018/05/17 12:05

最新更新：2018/05/17 12:05

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（中央社台北17日電）世界衛生大會（WHA）下週將在日內瓦登場，但台灣未獲邀請函。根據外交部長吳釗燮，儘管美國和兩大盟友提出外交照會，世界衛生組織（WHO）仍讓中國阻擋台灣與會。

美國布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）報導，根據吳釗燮，世衛組織拒絕台灣出席WHA後，美國、德國和日本聯合向世衛秘書處發出外交照會，但世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍不為所動。

吳釗燮11日接受布萊巴特新聞網記者等外媒訪問表示：「他們告訴他，世界衛生組織應想想全民健康覆蓋（universal health coverage），因此台灣人民也該有機會被世界衛生組織納入，根本不該有任何國家被排除在世界衛生組織或世衛組織活動之外。」

他還說：「但我認為世界衛生組織秘書處不為所動。」

吳釗燮表示，責任在世衛秘書長譚德塞，譚德塞沒有向台灣發出邀請函。WHA將於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。

台灣2009年到2016年受邀參加WHA，但去年沒收到邀請函，今年再次被拒於門外。吳釗燮表示，原因是中國阻撓。

吳釗燮說：「我們請好朋友，特別是美國朋友與他談，了解他為何不想寄給我們邀請函，他說都是因為中國。他非常清楚地表示是中國。中國不讓他寄邀請函給我們。」

他說：「這對我們不公平。我們對於世界衛生組織成為中國的工具感到失望，這對台灣2300萬人非常不好。」他還說：「世衛應是屬於所有成員的組織，不應受到任何一方控制。」

美國國務院15日在聲明中告訴布萊巴特新聞網，美國「強烈支持」台灣以觀察員身分參與WHA，並且歸咎中國阻撓。

吳釗燮表示，中國動機是在外交上孤立台灣。

吳釗燮說：「中方進一步設法打壓台灣的國際參與度，或台灣自治的國家地位。」

北京早已開始要求與中國做生意的國際企業，必須在自家網站和宣傳資料中形容台灣是中國一省，而不是獨立國家。北京上個月致函36家外國航空公司，要求他們在官網上不得將台灣標註為國家，而必須列為「中國的一省」。

吳釗燮說：「他們的策略是設法創造一個國際環境彷彿台灣隸屬中國，而如果他們能贏得這場對台灣的法律戰，台灣將會陷入極糟的處境。」

白宮上週發出聲明，批評中國要求航空業者不得將台灣標註為國家，是「歐威爾式胡言亂語」。吳釗燮對此致謝。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070517

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