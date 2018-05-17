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蔡總統回應北市自提 籲想想為何會有選舉

發稿時間：2018/05/17 12:21

最新更新：2018/05/17 12:21

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（中央社記者葉素萍綠島17日電）民進黨在台北市長選舉將自提人選，總統蔡英文今天出席國家人權博物館揭牌典禮時回應這個議題說，「我們應該想想為什麼會有選舉」，是因民主自由發展過程，很多人付出代價。

國家人權博物館今天在白色恐怖綠島紀念園區正式揭牌成立，蔡總統出席揭牌典禮。

媒體關注民主進步黨台北市長選舉決定自提人選，是否要推出最強棒人選；身兼民進黨主席的蔡總統受訪指出，今天是一個很特別的日子，是綠島國家人權博物館揭幕時刻。

蔡總統說，今天看到很多受難者前輩，親身告訴大家，那段時間他們發生什麼事情，很多記憶他們想傳承給世世代代的台灣人，這是一個很重要的時刻；在此時此刻，「我想，我們應該想想為什麼會有選舉，是因為在民主自由發展的過程中，很多人付出代價」，包括今天在場很多的受難者前輩。

她說，今天這個日子，所有的台灣人都應該沉澱一下，想一想，「回到我們的初衷，民主自由是我們不變的使命，是我們所有共同要承擔的事情」，至於選舉的事情，「另外找個機會再談吧」。

民進黨選舉對策委員會昨天決定，2018年台北市長選舉，將啟動徵召程序自提人選，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。（編輯：林興盟）1070517

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