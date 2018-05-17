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民憂托育費用隨津貼喊漲 衛福部有對策

發稿時間：2018/05/17 12:23

最新更新：2018/05/17 12:23

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（中央社記者張茗喧台北17日電）行政院昨宣布加碼育兒津貼，外界擔心津貼一增加，托育費用恐跟著漲。衛福部長陳時中今天強調早已擬定對策，除了未來收費不得高於現行規定，托育項目調整或漲價都需申請核准。

搶救少子化，行政院昨天宣布祭出三大措施，包括增設公共化幼兒園、私幼私托準公共化以及擴大發放育兒津貼。只要綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼、也未接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒每位皆可領每月2500元育兒津貼。

一旦育兒津貼加碼，外界擔心托育單位將以各種名目增列費用，影響政府減輕家庭負擔的美意。

陳時中今天上午在立法院受訪時表示，托育品質管理涉及人員、薪資、托育比例、設備、教材、收費等6面向，衛福部已事前調查好現在的收費，未來育兒津貼擴大辦理上路，基本上托育單位收費不得高於現行收費，盼讓托育家庭負擔控制在家戶可支配所得的10至15%。

陳時中說，現在托育場域（托嬰中心）內仍有約5成空缺，希望透過這次津貼補助，減輕父母托育負擔、更願意托育，也吸引業者加入市場。只要有更多業者競爭，就必須強化品質管理；此外，也明訂若有其他托育項目需正面表列，有增加、更動都要向官方申請核准，不可隨意喊價。

他強調，養育本來就是家庭的責任，政府並沒有要全額幫忙養小孩，但希望減輕民眾照顧負擔、增加父母就業率。

另外，保母費若要進入「準公共化」，每名幼童每月將視其家庭經濟狀況補助新台幣6000元至1萬元；不過進入保母托育體系就沒有育兒津貼。

前衛福部長、國家衛生研究院董事長林奏延也表示，育兒津貼從2歲銜接到4歲，並有育兒公托化、托育擴大量能等，都是很好的回應。他並強調，少子化問題也牽涉經濟問題，因此行政院長賴清德提出很多振興經濟方案，若能兌現，少子化危機應可逐步解除。

林奏延指出，要年輕人生小孩不只要有錢，對婦女而言，友善職場同樣重要；另像是法國未婚生子女比率高，台灣是否能接受未婚生育子女，價值觀問題也有待改善。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070517

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