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國史館攜手台博館 典藏總統副總統文物

發稿時間：2018/05/17 12:43

最新更新：2018/05/17 12:43

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（中央社記者呂欣憓台北17日電）國史館選擇82件總統副總統文物委託台灣博物館保存應用，如「達悟族禮杖」「Priscacara魚化石」、「花豹標本」等文物，經過台博館整理後，未來有機會向民眾展出。

「總統副總統文物管理條例」自民國93年施行後，賦予國史館管理總統、副總統文物的權責，14年以來總統府、政府機關、私人、團體移轉給國史館的文物中，大約一萬多件為禮品。

這些禮品內容包羅萬象，種類繁多，材質差異極大，各自需要不同的維護環境，以國史館有限庫房資源，無法提供多樣文物最佳的保存或推廣環境，國史館因此在去年啟動修法作業，可將文物移交給其他專業機關收藏，建立政府部門間合作夥伴關係。

國史館因此和台博館合作，由台博館各學門研究員選定符合他們蒐藏主題的文物，一共82件，由國史館委託台博館保存及應用。

國史館與台博館今天上午舉行記者會宣布此一合作計畫，現場並陳列展示6件文物，分別是人類學門的「達悟族禮杖」、「排灣族veceqel王族琉璃頸鍊」；地學門的「Priscacara魚化石」、「真珠母貝裱框飾品」；動物學門的「花豹標本」、「海龜殼」。

國史館館長吳密察受訪時表示，委託的原則是依照物品的特性，選擇專業博物館，讓這些物品的使用更有效能，例如繪畫的產品未來就會委託國美館管理。吳密察也說，國史館的庫房偏向檔案典藏庫房，以文物典藏來說，台博館的庫房比較好。

台博館館長洪世佑受訪表示，總統副總統的文物放在國史館時，是以元首和政治外交發展史的角度保存，移到台博館後，這些文物除了原有角色，還能有新的功能，例如標本部分台博館就可以深入研究。（編輯：張均懋）1070517

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