世足賽球迷證遭中國打壓 外交部：馬上處理

6月將開打的世界盃足球賽，在申請球迷身分證網頁填寫國籍的地方，台灣後面被加註中國。（圖取自世界盃球迷證申請網頁www.fan-id.ru/）

（中央社記者王承中台北17日電）外交部長吳釗燮針對申辦世界盃球迷證台灣遭加註中國表示，會馬上處理世界盃的情況，會有單位去反映。但也坦言現在案例很多，外交部窮於應付。



立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮進行業務報告，並就「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」進行專案報告，並備質詢。



民進黨立委邱志偉質詢表示，中國在國際上對台灣的打壓無所不用其極，下月將開打的世界盃足球賽，在申請球迷身分證網頁填寫國籍的地方，台灣後面被加註中國，更離譜的是在填地址的地方連台灣的選項都沒有，恐讓台灣球迷收不到證件。他說，「這根本是歧視，非常不公平」。



吳釗燮表示，只要有發現被打壓的情況，駐外單位就會立刻去聯繫。但也坦言現在案例很多，外交部窮於應付，從航空公司到衣服，很多跨國企業都面對這樣的狀況，外交部人員除了一個企業一個企業去找，也針對外國政府去聯繫。



吳釗燮說，等委員會詢答結束後，會馬上處理世界盃網頁的情況，會有單位去反映；並說中國只是把人越推越遠。（編輯：溫貴香）1070517