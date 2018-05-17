藍質疑進入窮經濟時代 政院：勿政治操作

（中央社記者謝佳珍、顧荃台北17日電）國民黨今天提出台灣人均GDP、消費物價指數等，質疑政府執政2年，進入窮經濟時代。行政院說，不要為政治操作，故意挑沒有比較性質的數據，對民眾跟企業界努力都不公平。



中國國民黨文化傳播委員會副主任委員王鴻薇、洪孟楷上午召開「520蔡政府不願面對的真相」記者會，以數據說明蔡政府執政2年以來各方面表現。



洪孟楷表示，比較過去5年台灣人均GDP（國內生產毛額）指數，民國106年增加率是近5年最低，僅1.55%；主計總處統計國人平均所得，104年較103年增加約新台幣2萬5000元，但105年僅比104年增加約1萬3000元，106年比105年只增加4453元；對比馬政府執政後3年，每年平均增加近3萬元，蔡政府表現完全不及格。



比較亞洲各國GDP成長率，洪孟楷說，過去2年，無論是亞洲四小龍或新南向國家的GDP成長率都高於台灣；蔡政府為GDP成長率從105年的1.41%，提升到106年的2.86%沾沾自喜時，其他國家成長率都是3字頭起跳。



洪孟楷表示，106年蔡政府任內與104年馬政府時期的民間消費結構相比，與民生息息相關消費全都縮減，包括服飾類消費減少0.09%（約少81億元）、住宅服務燃料減少0.35%（約少315億元）、家具設備減少0.17%（約少153億元），只有菸酒消費增加0.09%，代表民眾對於食衣住行教育休閒等花費愈趨保守。



談到國民儲蓄毛額和國內投資毛額，洪孟楷說，106年國民儲蓄毛額比105年減少460億元，106年國內投資毛額比105年減少340億元。



王鴻薇表示，主計總處公布4月份最新消費物價指數（CPI）年增率達1.98%，很久沒看到這麼高的消費物價上漲水準，已經達到中央銀行警戒線2%。台灣經濟成長率不及亞洲其他國家，但物價上漲卻超越其他國家，造成台灣民眾非常痛苦。



王鴻薇進一步指出，台灣今年第一季CPI為1.55%，但新加坡僅0.2%、南韓1.3%、日本1.3%，台灣最高。台灣人民在中華郵政存一年期利率僅1.06%、台灣銀行僅約1.08%，但今年第一季的物價上漲已吃掉人民在銀行的存款利率。



行政院發言人徐國勇上午出席行政院院會後記者會時表示，這些數據都是刻意挑的，例如台灣的CPI比美國、中國、香港都低，卻刻意不提出來，只挑比台灣低一點點的國家來說，是選擇性的做比較。



徐國勇指出，台灣今年第一季GDP成長率是3.04%，是相當好的數據，比韓國的2.8%好很多；今年1到2月平均總薪資較去年同期增加5.04%；再看股市交易值，增加了46.74%，上萬點已經將近一年，從股市數字可以看出經濟相當好。



徐國勇說，他呼籲不要為了政治操作，不要為了520到了要唱衰政府，就故意挑一些沒有比較性質的數據，這樣對民眾跟企業界的努力都不公平。



徐國勇表示，2015年馬政府的時代，GDP成長率只有0.8%，幾乎每年都在為能不能保1傷透腦筋；2016年520總統蔡英文上任後，經過半年多的努力，2016年GDP成長率是1.5%；到了2017年股市上萬點，GDP成長率2.86%；今年中央銀行預測GDP成長率有2.58%，主計總處比較保守，也預測至少會有2.47%。



他說，至於其他的相關批評，前總統馬英九曾經講過，「年金不改革，火車就要衝向懸崖了」，大家應該記憶猶新，可是前朝只有嘴巴講非做不可，沒有任何行動，但現在改革一一完成了。（編輯：張均懋）1070517