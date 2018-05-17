政院推新經濟移民法 藍批狹隘綠駁誤會

（中央社記者陳俊華台北17日電）國民黨立委林麗蟬今天批評行政院推出的「新經濟移民法」草案非常狹隘，不是以友善移民態度建構政策。民進黨立委何欣純說，誤會，國民黨立委可能沒把預算、計畫看清楚。



行政院長賴清德15日召開記者會宣布「新經濟移民法」草案規劃重點包括，鬆綁投資移民獲得永久居留的條件，只要符合投資營利事業新台幣1500萬元並創造5個台灣人工作機會的條件滿3年以上，可取得永久居留權。



林麗蟬上午召開記者會表示，台灣移民結構以「非經濟性」婚姻移民最多，已經有53萬多人，相較之下，白領外籍工作者比例明顯偏低，除了經濟誘因不足之外，台灣對移民人口相關政策的友善程度未能提升，是一大主因。



林麗蟬說，新經濟移民法只是移民法與外國專業人才延攬及僱用法的翻版，不是以友善移民態度建構政策，對於生活適應、社會福利、兒女教育等家庭支持問題更隻字未提「非常狹隘」，盼政府站在國家層級思考如何更友善移民。



國民黨立委李彥秀說，賴清德只有思考到攬才，沒有相關配套，只是幫資方、產業界尋找廉價勞工，是否有思考到後續友善移民政策，只有讓移工能以準國民待遇對待，才真正留得住人。



蔣萬安說，台灣普遍低薪，關鍵核心的低薪問題不解決，會造成台灣人才外流，沒辦法吸引外國來台設置分公司、設廠，也不能拉高薪水，變成惡性循環；行政院即便放寬投資移民門檻，但國內投資環境沒改善，「沒有誘因怎麼會吸引他們？」



江啟臣表示，對外國人來說，台灣的永久居留權吸引力、競爭力在哪，政府本末倒置，應該先檢討台灣人才為何外流；開放的國際勞工市場，哪裡條件好、薪資高，勞工就會過去，一定先有工作，才會談居留權問題。



民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純說，國民黨立委可能誤會，沒有把所有預算、計畫看清楚，政府對新住民的照顧是不遺餘力，各項計畫也在推動中。至於永久居留權有沒有吸引力，就讓外國人判斷，政府仿效世界各國，訂定吸引投資移民的法令，台灣好不容易走出這步，未來可以再調整修正，「起碼已經跨出一大步」。（編輯：溫貴香）1070517