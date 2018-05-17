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網傳漢光預演跳傘意外照 陸軍航特部闢謠

發稿時間：2018/05/17 14:29

最新更新：2018/05/17 14:29

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（中央社記者蘇木春台中17日電）陸軍航特部上兵秦良丰今天參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地發生跳傘意外，網路流出一張疑似事發過程照片，傳意外因繩索纏繞造成，陸軍航特部表示，該照片與意外無關。

陸軍航空特戰指揮部特戰營特三營，今天上午6時在台中清泉崗，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。

網路傳出一張傘兵墜下的照片，畫面中主傘張開，但士兵被繩索纏住，身體呈水平狀態，引發網友熱議，並謠傳此次跳傘意外是因繩索纏繞造成。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，照片中所呈現的姿態與現場有相當大的差異，研判流傳的照片與意外無關。

武立文說，現場跳傘的裝備有副傘，但網路流傳照片並未見到副傘，且透過醫師提供受傷部位來推斷，第一時間落地的部位是腳部，若是與流傳照片空中的姿態同樣是水平，恐怕是頭部先落地，會造成更嚴重的傷害。

他說，上兵秦良丰墜落後，腳部未受跳傘繩索纏繞，一般傘兵跳傘一出機門時，會透過機上的引張帶，將傘兵身上的傘包內的主傘打開，訓練要求傘兵跳傘後心中默數4秒，再檢查主傘有無張開，若未張開必須再拉副傘。

武立文指出，經檢查事故裝備，發現秦良丰的副傘是有拉出的，但是吃風不足，主傘有透過引張帶拉出，但是不知何故張傘不完全，在速度過快的狀況下墜落地面。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070517

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