新北遭指機車汙染多 侯友宜：體諒勞工

（中央社記者黃旭昇新北17日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，機車族都是最辛苦的勞工階級，及剛創業、就業的年輕人，應體諒他們的辛苦。降低空氣汙染、保護國民健康，是大家一致性的目標。



侯友宜今天參訪淡水區的青年旅館，對於總統府秘書長陳菊針對新北市機車族的空氣汙染發言，侯友宜受訪時表示，新北市淘汰二行程機車，增加電動機車，在六都裡排名第二，成績很好。



陳菊日前接受電視節目專訪時提到，新北市的車輛大概是218萬輛，是全台灣機車最多的都市，汙染的程度絕對超過深澳燃煤發電廠。



侯友宜說，很多勞工靠著機車上下班，要鼓勵這些在基層打拚的勞工，要向前走讓台灣愈來愈好。至於反對興建深澳燃煤電廠，絕對是他一致性的方向，也希望前台北縣長蘇貞昌站出來，面對這問題不要閃躲，一起來支持反對深澳燃煤電廠。



對於媒體詢問民主進步黨在台北市長選舉將自提參選人，侯友宜說，這場戲看到現在只見高手過招，到現在戲也還沒演完，不知道參選人是誰，不過，他做事只認是非對錯、不管任何顏色，保證市民未來的生活，才是市長應盡的責任，他歡迎更多優秀人才加入戰局。



侯友宜今天參訪淡水區的青年旅舍，試躺二樓住宿區的床鋪，品嚐當地小吃美食與伴手禮，他說，年輕人創業有不同思維，可帶來更多經濟產值，希望背包客可帶動淡水的觀光發展。（編輯：劉政權）1070517